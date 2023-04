Concorso per l'arruolamento di 16 carabinieri atleti, ecco come partecipare

RIETI - C'è ancora qualche giorno di tempo per partecipare al concorso per l'arruolamento di 16 Carabinieri atleti per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri che, com’è ben noto, a Rieti ha un distaccamento della Sezione di Atletica leggera.

Il bando è riservato ad atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

1 atleta di sesso maschile nella disciplina “Snowboard” – specialità “PGS-PSL”;

2 atlete di sesso femminile nella disciplina “Slittino doppio”;

1 atleta di sesso maschile nella disciplina “Biathlon”;

2 atlete di sesso femminile nella disciplina “Sci Alpino” – specialità “Slalom Gigante, Slalom Speciale, Combinata e Parallelo”;

1 atleta di sesso femminile nella disciplina “Sci Alpino” – specialità “Discesa libera e Supergigante”;

1 atleta di sesso maschile nella disciplina “Sci Alpino” – specialità “Slalom Gigante, Slalom Speciale e Parallelo”;

ATLETICA LEGGERA - FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

1 atleta di sesso femminile nella disciplina “Salto con l’asta e 60 mt. indoor”;

1 atleta di sesso maschile nella disciplina “Salto con l’asta”;

ARTI MARZIALI - FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI

1 atleta di sesso femminile nella disciplina “Judo - categoria -70 kg”;

1 atleta di sesso femminile nella disciplina “Taekwondo - categoria -49 kg”;

CANOA FLUVIALE - FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK

1 atleta di sesso maschile nella disciplina “Canoa fluviale specialità Slalom K1”

CANOTTAGGIO - FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

1 atleta di sesso femminile nella disciplina “Canottaggio specialità quattro di coppia femminile senior”

SEZIONE NUOTO - FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

1 atleta di sesso femminile nella disciplina “Nuoto specialità 200 e 400 mt. Misti, vasca lunga (50 mt.)”;

1 atleta di sesso maschile nella disciplina “Nuoto specialità 100 mt. Farfalla, vasca lunga (50 mt.) e 100 e 200 mt. Farfalla vasca corta (25 mt.)”.

La scadenza del termine per la presentazione delle domande è prevista per il 12 maggio p.v.. I requisiti per la partecipazione sono: essere cittadini italiani, il godimento dei diritti civili e politici e il non aver superato il 25° anno d’età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (elevato a 28 anni per coloro che prestano servizio militare). E’ richiesto il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Il concorso prevede prove psicofisiche, accertamenti attitudinali, valutazione dei titoli e graduatoria finale.

I vincitori del concorso frequenteranno un corso formativo presso uno dei Reparti d’Istruzione dell’Arma, al termine del quale, superati gli esami finali, verranno nominati Carabinieri e destinati al Centro Sportivo Carabinieri, in qualità di “atleti”.

Tutte le informazioni di dettaglio sul bando di concorso possono essere reperite sul sito istituzionale www.carabinieri.it e presso le Stazioni dell’Arma.