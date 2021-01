Dopo Babbo Natale anche la Befana con videochiamate e video personalizzati

RIETI - Era già successo con Babbo Natale con le videochiamate in diretta dei bambini, e non si poteva adesso non replicare con la Befana. Continuano i coprifuoco e le restrizioni che non frenano la creatività della brillante animatrice Denise Bucci di Montopoli la quale anche in occasione della Befana ripropone, oggi e domani, videochiamate e anche video personalizzati, stavolta con la vecchietta più attesa dai piccoli.

L'iniziativa

«Non poteva certo mancare la nostra pazza e strampalata Befana- spiega l’animatrice- si può prenotare un video un video personalizzato, che i bimbi possono vedere e rivedere, o una videochiamata esattamente come è successo con Babbo Natale».

La Befana, può essere affiancata anche da personaggi dei cartoon come Bing, Spiderman, Capitan America, Batman, Minion, Hulk, Gattoboy, Gufetta, Minnie, Topolino, Iron Man, Flash, Peppa Pig.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere su messanger a Denise Bucci o whatsapp al 349/7171900.

© RIPRODUZIONE RISERVATA