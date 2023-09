Real Sebastiani, quante emozioni in una vittoria. Foto. Rossi: «Grande spirito di squadra»

RIETI - Il ritorno al PalaSojourner per coach Alessandro Rossi coincide con la prima vittoria davanti al suo pubblico nel sentito Memorial “Riccardo Blasi” contro una squadra di A1 al termine di una partita vera giocata a buoni ritmi e con bella intensità da entrambe le squadre.

Sia il Real Sebastiani Rieti che Napoli hanno cercato fino all’ultimo secondo dell’over time di far propria la gara. L’ha spuntata Rieti col Palasojourner che partito tra le emozioni e gli applausi per Riccardo si è poi infiammato col passare dei minuti di una gara avvincente

L’analisi post gara del coach Alessandro Rossi

«Una partita vera, bravi sia noi che Napoli a giocarla in maniera seria.

Vincere dà piacere per dare stimoli positivi e per lavorare bene. Fa piacere averla portata a casa, con sofferenza e anche imprecisioni, dobbiamo tenere saldo il grande spirito della squadra. Bravi a rispondere colpo su colpo, un po’ più imprecisi di quello che mi aspettavo ma Napoli ha messo tanta intensità in campo. Dobbiamo essere bravi a generare entusiasmo col nostro modo di giocare e portare in partita anche il PalaSojourner come fatto oggi nel finale. È il nostro obiettivo stagionale, riportare entusiasmo al palazzetto. Abbiamo un discreto potenziale offensivo se giochiamo ad un determinato ritmo. L’attacco è qualcosa che va perfezionato nei movimenti e nella chimica. Johnson è stato male ieri notte e oggi, non avrebbe neanche dovuto giocare, bravo a non abbandonarci comunque e a darci comunque qualcosa».