Il titolo dell'A2 di Mantova al Real Sebastiani: manca solo l'ufficialità

RIETI - Ore decisive per il futuro del Real Sebastiani: quello appena terminato con la bruciante delusione nella poule per la promozione di Ferrara sarà quasi sicuramente l’ultimo campionato disputato in serie B. Roberto Pietropaoli, deus ex machina della società, sarebbe in trattativa con Mantova e il negoziato sembra in dirittura d’arrivo.

Scartata l’ipotesi Stella Azzurra per i costi elevati, l’attenzione si è spostata verso Mantova, in serie A2 dal 2014 e che quest’anno aveva allestito la squadra più ambiziosa che, invece, ha lottato con la Kienergia Npc all’ultima giornata del girone salvezza, poi raggiuta nel playout dai lombardi.

Ora, dopo 9 stagioni, sembra essere subentrata a Mantova un po' di stanchezza al momento di predisporre il budget per il prossimo campionato. Non resta che attendere gli sviluppi per conoscere l’esito della trattativa che Pietropaoli sta conducendo con la società e col general manager Gabriele Casalvieri.