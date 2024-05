Sebastiani, cresce l'attesa per la semifinale playoff con Bologna. Per gara 2 maxischermo al Ristorante La Foresta

RIETI - Cresce l’attesa per la semifinale Playoff di Serie A2 che vedrà protagonista la Real Sebastiani Rieti. Per la seconda sfida della serie contro la Fortitudo Bologna, la società amarantoceleste ha organizzato l’allestimento di un maxischermo per assistere gratuitamente a gara 2 di martedì 21 maggio presso il Ristorante La Foresta.

Le modalità di prenotazione

Per assistere alla sfida del PalaDozza basterà prenotare il proprio posto tramite mail, scrivendo a info@realsebastianirieti.it specificando il numero delle persone per cui si intende prenotare indicando un recapito telefonico di riferimento. Sarà possibile specificare se si vorrà usufruire del servizio di ristorazione disponibile dalle 19. La palla a due sarà alle 20.30: la città di Rieti si sta preparando per questo storico appuntamento.

Il termine ultimo per prenotare il proprio posto è martedì 21 maggio alle 13, fino ad esaurimento posti.