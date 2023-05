Real Sebastiani, parte la sfida con Faenza per un posto nel concentramento promozione: «Siamo pronti»

RIETI - Torna in campo il Real Sebastiani Rieti per gara 1 della finale del tabellone 3 nei playoff di Serie B. Gli amarantocelesti ospitano domani (ore 18) Faenza, squadra arrivata seconda nel girone C dietro solo ai reatini e che ha battuto nel primo turno Ruvo di Puglia (3-0). Chi vincerà la serie sarà qualificato alla fase finale di Ferrara dalla quale usciranno i nomi delle due promosse in Serie A2.

Gli avversari

Un primo turno anomalo ha visto come protagonista la squadra di coach Garelli. Faenza, dopo l’alluvione che ha colpito la cittadina romagnola così come tutta l’Emilia Romagna, ha visto la serie spostarsi improvvisamente in Puglia dove ha vinto sia gara 2 che gara 3 regalandosi l’accesso alla finale contro Rieti. Le due squadre si conoscono bene in quanto si sono affrontate due volte in campionato e una volta in Coppa Italia: il Real Sebastiani ha sempre avuto la meglio ma i faentini hanno dato filo da torcere agli amarantocelesti in tutte le occasioni. Ottimo l’apporto dei soliti Aromando e Poggi (rispettivamente 15.3 e 11 punti di media nei playoff) nella serie contro Ruvo. Bene anche Vico e Siberna oltre all’ex Npc Pastore e al capitano Petrucci. In una serie così equilibrata sarà fondamentale per Rieti mantenere il vantaggio del fattore campo e provare a partire con il piede giusto nella serie.

Le dichiarazioni pre-gara

A presentare il match, oltre al coach Sandro Dell’Agnello, c’è Riccardo Chinellato: «Arriviamo pronti a questa sfida – spiega l’ala amarantoceleste – siamo carichi dopo il 3-0 contro Sant’Antimo. In questa settimana abbiamo avuto il tempo per riposarci e per sistemare gli ultimi dettagli per questa serie. Dovremo essere pronti perché anche loro lo saranno sicuramente. I playoff sono un campionato a parte, si dà sempre di più rispetto alla stagione regolare».

«Siamo contenti di essere tra le prime otto – continua coach Sandro Dell’Agnello – partire da 64 squadre e arrivare fin qui non è scontato.

Noi ci siamo arrivati molto bene, siamo in fiducia sia per il campionato fatto, unici in Italia con sole tre sconfitte in stagione regolare, sia per il primo turno contro Sant’Antimo. I ragazzi stanno bene, il vissuto ci dà fiducia per affrontare questa serie consapevoli che Faenza è una squadra molto attrezzata. Si affrontano due squadre molto forti per la categoria. Del girone C sono passate in finale ben tre squadre, si è dimostrato un girone molto competitivo. Ci sarà spazio per tanti dettagli in questa serie, tra tatticismi e altro, ma i protagonisti restano i giocatori». Il tecnico manda poi un messaggio di vicinanza a Faenza dopo i momenti difficili passati nell’ultimo periodo: «Faccio i miei complimenti a Faenza per aver passato il primo turno. Esprimo a loro tanta solidarietà per quello che hanno passato in questi giorni, tralasciando l’aspetto sportivo. Spero che la situazione sia in miglioramento. Auguro a loro e a tutte le persone colpite dall’alluvione il meglio con grande solidarietà».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Blacks Faenza: Bandini 3, Siberna 5, Vico 6, Poggi 9, Castellino 10, Voltolini 11, Molinaro 12, Petrucci 13, Aromando 16, Ragazzini 19, Pastore 21, Nkot Nkot 47. All. Garelli

Arbitri: Vito Castellano di Legnano (MI) e Giuseppe Vastarella di Milano

Playoff

Finale Tabellone 1

Libertas Livorno – Vigevano

Finale Tabellone 2

Orzinuovi – Mestre

Finale Tabellone 3

REAL SEBASTIANI RIETI – Faenza

Finale Tabellone 4

Luiss Roma - Fabriano