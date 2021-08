Real Sebastiani, Ndoja resta il capitano: «Confermarsi è sempre più difficile che affermarsi»

Venerdì 20 Agosto 2021, 11:46

RIETI - Klaudio Ndoja sarà ancora il capitano del Real Sebastiani. Il giocatore italo-albanese ha incassato la riconferma da parte dello staff tecnico e dello spogliatoio e si appresta a vivere la sua seconda stagione in maglia Sebastiani col “baffo” sulla canotta.

«È una decisione che ho accolto con estrema felicità e soddisfazione perché resto dell’idea che confermarsi è sempre più difficile che affermarsi - afferma Ndoja - Sono contento di poter difendere ancora questi colori, questa maglia, mi fa star bene sapere che nello spogliatoio rimpongono piena fiducia in me, ma dopo gli onori ci sono gli oneri: senza nulla togliere al gruppo dello scorso anno, col quale ho condiviso una stagione fantastica, quello allestito dalla società in estate è ancora più importante, ma gli obiettivi da raggiungere restano gli stessi».