Il Real Sebastiani vince in scioltezza a Imola (47-70) e aspetta la rivale dei playoff

RIETI - Un Real Sebastiani Rieti cinico e in grande spolvero porta a casa senza grandi patemi d’animo anche la penultima gara della regular season del girone C del campionato di serie B. Un 47 – 70 finale che non lascia spazio ad interpretazioni. Rieti sempre avanti e sempre in controllo fin dalla palla a due. Migliori realizzatori per Rieti il duo Ceparano – Pagani con 11 punti a testa.



Primo quarto

Sono di Pagani i primi 4 punti della gara con Rieti orfana di Tomasini e Contento (problemi muscolari per entrambi e non convocati) che approccia come meglio non potrebbe la gara. La tripla di Ceparano vale il 7 a 2 per Rieti e poi Chinellato dalla lunetta fa 1 su 2 e fissa il punteggio 8 a 2 per Rieti dopo 2 minuti. E’ Tognacci che riporta a meno 4 Imola prima che Pagani trova il 4 – 10. A metà periodo Ceparano inchioda un’altra bomba per il 13 a 4 che costringe al time out coach Grandi. Il 15 – 4 di Pagani che fa 4 su 4 da due e giganteggia sotto le plance porta il Real Sebastiani in doppia cifra di vantaggio. Risponde Fazzi per Imola che si sblocca dopo diversi minuti di black-out: 6 – 15 dopo 8 minuti. Ceparano dopo una rubata va in contropiede segna e subisce fallo col libero supplementare che fissa il punteggio sul 6 – 18. Cusenza accorcia con una tripla: 9 - 18 ma poi Mazzotti segna il 9 – 20 il quale si inventa anche una tripla di tabella per il 9 – 23 a 15 secondi dalla fine del periodo.

Secondo quarto

Bushati porta Rieti con una grande tripla sul più 17 all’inizio del secondo periodo. Risponde subito e sempre da tre Marangoni per il 12 – 26. Dopo neanche due minuti Rieti va in bonus con 4 falli spesi in un amen. Montanari riporta l’Andrea Costa a meno 10 con il coach dei reatini che chiama il minuto di sospensione. Piccin trova i suoi primi della gara per il 16-28 e poi si inventa un grande assist per Pagani che da sotto fa 16-30 che diventa 16 – 33 grazie alla tripla di Paesano dall’angolo e secondo time out chiamato dalla panchina imolese a metà secondo periodo. Una rubata di Ceparano che si invola in contropiede regala a Rieti il 16-35. Chinellato porta Rieti sul più 21: 16 – 37. Chinellato non si ferma più, due punti ancora con schiacciata e Rieti con un parziale di 13-0 si porta sul 16 -39 prima che Imola interrompe il digiuno con Tognacci. Pagani dalla lunetta trova il 40esimo punto per Rieti a due minuti dal termine del periodo: 20-40 per gli amaranto celeste. Imola continua a litigare coi tiri liberi (3 su 10) mentre un canestro di Bushati a fil di sirena viene annullato inspiegabilmente dagli arbitri e si va all’intervallo lungo sul punteggio di 21 – 40.

Terzo quarto

Ci prova Imola che trova i primi due punti del secondo tempo tornando a meno 17. Chinellato risponde in jumper e fa 23 – 42. Piccin e Chinellato portano Rieti sul più 23 (23-46) e c’è il primo time out del secondo tempo da parte di Imola. Ranuzzi segna per Imola e poi Cusenza che sfrutta una interferenza trovano 4 punti per Imola ma Piccin fissa sul 29-48 il punteggio a metà periodo. Un canestro di Ranuzzi con un facile pick and roll fa infuriare Dell’Agnello che chiama la sospensione per chiedere la massima concentrazione ai suoi i quali escono bene dal time out e Paesano realizza il 50esimo punto per Rieti. Un libero di Mastrangelo porta sul più 20 Rieti che chiude il periodo col punteggio di 31 – 51 per gli amaranto celeste.

Quarto quarto

Piccin apre le danze con due punti in avvio dell’ultimo periodo e sul ribaltamento di fronte è Ranuzzi che risponde con un canestro facile. Segna Piazza per Rieti al quale risponde dalla lunetta il Sanmarinese Tognacci. Mastrangelo trova due punti mentre Imola continua a sbattere contro il muro difensivo degli ospiti. Ennesima rubata di Mastrangelo che in contropiede fissa il punteggio sul 35-59 (più 24 e massimo vantaggio) a 6 minuti dal termine. La partita va avanti in assoluto e totale controllo da parte di Rieti che ruota i suoi uomini. Si abbassano i ritmi sul finale con Frattoni che trova 6 punti consecutivi con la tripla e poi altri due punti ed un libero che fissa il punteggio sul 43 – 69 a 100 secondi dalla sirena. L’uno su due dalla lunetta di Valente chiude i giochi con Rieti che vince 47 – 70 una gara senza storia contro i romagnoli dell’Andrea Costa Imola che non sono, di fatto, mai entrati in partita.



Tabellini

Andrea Costa Imola – Real Sebastiani Rieti 47 - 70

Parziali: 9 – 23; 12 – 17; 10 – 11; 16-19

Quintetti

Imola: Restelli, Montanari, Ranuzzi, Tognacci, Cusenza

Rieti: Bushati, Piccin, Ceparano, Chinellato, Pagani

Andrea Costa Imola: Restelli, Montanari 3, Tognacci 8, Cusenza 10, Marangoni 3, Corcelli 3, Ranuzzi 12, Barbieri, Fazzi 2, Roli, Trentin 6. Coach: Grandi

Real Sebastiani Rieti:

Mastrangelo 6, Frattoni 7, Pagani 11, Ceparano 11, Piazza 2, Matrone, Mazzotti 7 , Chinellato 9, Valente 1, Piccin 8, Paesano 5, Bushati 3. Coach Dell’Agnello