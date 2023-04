Real Sebastiani a Imola per proseguire la striscia positiva prima dei playoff. Paesano: «Sarà tosta»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti, dopo aver blindato il primato nel girone C, torna in campo per le ultime due gare di regular season prima di tuffarsi nei playoff. Avversario di turno l’Andrea Costa Imola che domani alle 18 ospiterà la squadra di coach Sandro Dell’Agnello. Il Rsr potrà gestire al meglio le energie, pensando ovviamente più a mantenere lo smalto fisico e mentale che al risultato di queste ultime due gare.



Gli avversari

Di fronte ci sarà l’Andrea Costa Imola, squadra che si sta giocando l’ottavo posto in classifica e reduce da quattro vittorie consecutive. La squadra di coach Grandi si gioca il mantenimento della Serie B in vista della riforma dei campionati in arrivo il prossimo anno. Punti di riferimento Ranuzzi e Montanari, rispettivamente con 13.2 e 11.4 punti di media a partita. Cusenza, Corcelli e Tognazzi completano lo starting-five della formazione romagnola. Sicuramente i padroni di casa metteranno in campo molta più energia e voglia rispetto agli amarantocelesti che in questo finale di campionato devono solo concentrarsi per arrivare ai playoff validi per l’A2 al top della condizione.



Le dichiarazioni pre-gara



Presenta la gara il lungo del Rsr Alessandro Paesano che fa una panoramica sulla stagione sia a livello di squadra che personale: «Finora stagione più che positiva – spiega Paesano – abbiamo blindato il primato nel girone con due giornate d’anticipo, peccato solo per la sconfitta in finale in Coppa Italia. A livello personale, ho cercato di dare ciò che serviva alla squadra. Adesso abbiamo due settimane per prepararci al meglio per i playoff, proveremo ad arrivarci uniti e bene sia fisicamente che mentalmente. Non sappiamo ancora chi affronteremo, ma a prescindere bisognerà arrivarci nella miglior condizione possibile. Nelle ultime due giornate di regular season dovremo essere bravi tenere il livello dell’attenzione alto per arrivare pronti all’off-season. Contro Imola sarà tosta, vengono da quattro successi consecutivi, si stanno giocando l’ottavo posto e metteranno sicuramente tanta energia in campo, noi dovremo rispondere al meglio mettendo la stessa energia se non di più».



Le altre gare in programma (XXIX giornata)

Blacks Faenza – Pall. Goldengas Senigallia

Tigers Romagna – Use Computer Gross Empoli

General Contractor Jesi – Luciana Mosconi Ancona

Ristopro Fabriano – Virtus Imola

Pallacanestro Fiorenzuola – Sinermatic Ozzano

Bakery Basket Piacenza – La Patrie San Miniato

Riposa: Halley Informatica Matelica

Classifica

Real Sebastiani Rieti 46

Blacks Faenza 42

Ristopro Fabriano 36

General Contractor Jesi 32

Sinermatic Ozzano 30

Bakery Basket Piacenza 30

Luciana Mosconi Ancona 28

Pall. Goldengas Senigallia 26

Andrea Costa Imola 26

Pallacanestro Fiorenzuola 26

Virtus Imola 26

Halley Informatica Matelica 16

La Patrie San Miniato 12

Use Computer Gross Empoli 10

Tigers Romagna 6