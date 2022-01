Real Sebastiani ko a Rimini, Finelli: «Faticato a rimbalzo, è mancata la continuità difensiva»

RIETI - Al termine della gara del Pala Flaminio, vinta da Rimini contro il Real Sebastiani Rieti per 79-73, queste le dichiarazioni di coach Alex Finelli in sala stampa:

«È stata una partita maschia giocata su un buonissimo livello da un punto di vista di di energia difensiva da ambedue le squadre. La qualità assoluta non è venuta fuori fino in fondo per via delle condizioni fisiche di diversi protagonisti, sia nostri, che loro, ma a mio avviso questo genere di partite tra qualche mese sarà ancora più belle vederle. La vittoria di Rimini, indiscutibilmente, passa per i 32 punti di Tassinari, non a caso Mvp di giornata. Noi abbiamo fatto fatica a rimbalzo, addirittura tredici in meno di Rimini, ma voglio fare un plauso ai miei giovani perché con la loro energia nell’ultimo quarto siamo tornati in partita passando da -15 a -2 dimostrando assoluta competitività. Credo che, con una maggior convinzione a livello difensivo l’avremmo potuta vincere: sotto questo aspetto, siamo stati bravi in avvio e nel finale, ma nella parte centrale della gara abbiamo perso il filo e Rimini lì ha costruito il margine che poi si è rivelato decisivo e su questo aspetto recrimino».