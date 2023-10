Il Real Sebastiani ritrova il sorriso: Cremona battuta 85-76. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti mantiene l’imbattibilità casalinga tornando a vincere nella sesta giornata del girone verde di Serie A2. 85-76 il finale contro la Juvi Cremona al PalaSojourner grazie ad una buona prova di carattere della squadra di coach Alessandro Rossi.

Solito Jazz Johnson (18 punti e 8 rimbalzi), bene Hogue e Ancellotti, così come buono è l’apporto di tutta la panchina amarantoceleste. Positivo Piccin, al ritorno in campo oggi. Quarta vittoria in campionato per Rieti che mercoledì giocherà in casa in un’altra partita contro l’Urania Milano (ore 17 sempre al PalaSojourner).

Primo quarto

Buon avvio di Cremona che va avanti grazie ad un ispirato Medford e Sabatino che rispondono alla tripla iniziale di Johnson (5-9).

I lombardi vanno sul più 7 con la tripla di Sabatino e il canestro di Costi (7-14) ma Rieti reagisce con il parziale di 8-0 targato Nobile-Hogue che vale il sorpasso (15-14) . Spanghero e la tripla dalla punta di Petrovic replicano a Musso e Timperi (20-20). Sul finale di quarto parziale della Juvi che con la tripla di Sabatino chiudono il primo parziale sul 20-27.

Secondo quarto

Rieti ricuce lo strappo grazie alla tripla di Italiano e a Johnson: uno euro-step in contropiede dell’americano vale il meno 2 e coach Bechi chiama time-out per fermare la rimonta amarantoceleste (29-31). Due canestri da sotto di Costi e Magro costringono coach Rossi a fermare a sua volta il gioco con un time-out sul 29-35. Bel ritorno in campo della Sebastiani che guidata da Johnson e Ancelloti torna a contatto (34-35). Il primo canestro stagionale ufficiale di Piccin vale la parità (38-38). Il sorpasso amarantoceleste è firmato dal tap-in di Hogue (42-40). Italiano punisce da tre e Piccin in contropiede assorbe il contatto e si appoggia al tabellone: Rieti è avanti all’intervallo 47-42.

Terzo quarto

Rieti tocca la doppia cifra di vantaggio grazie alle triple di Nobile prima e Johnson poi (53-42). Italiano a segno così come Spanghero dalla lunetta dopo il tecnico per flopping fischiato a Benetti (56-44). Cremona prova a ricucire con l’unica tripla del quarto segnata da Sabatino a cui replica però subito Petrovic (63-53). Dalla lunetta Ancellotti mette a segno il libero del 64-55.

Quarto quarto

Cremona accorcia nonostante Ancellotti: la tripla di Sabatino dall’angolo vale il meno 4 (66-62) che porta coach Rossi al time-out. Continua la buona prova di Ancellotti ma Cremona arriva fino al meno 1 con cinque punti in fila di Tortù (68-67). La tripla di capitan Spanghero dà ossigeno alla Sebastiani (71-67). Raucci dalla punta risponde al tap-in di Timperi, poi Hogue allunga dalla lunetta (76-69). Hogue da sotto non perdona, tecnico per proteste a coach Bechi con libero segnato da Johnson: Rieti torna in doppia cifra di vantaggio (82-72). Nel finale tripla di Medford, liberi prima di Italiano poi di Tortù e Johnson: Rieti vince 85-76.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Juvi Cremona 85-76

Parziali: 20-27; 27-15; 17-13; 21-21

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Piccin, Raucci, Hogue

Juvi Cremona: Sabatino, Medford, Benetti, Costi, Vincini

Real Sebastiani Rieti: Minestrini, Frattoni, Petrovic 8, Piccin 7, Hogue 12, Ancellotti 10, Johnson 18, Raucci 5, Italiano 9, Nobile 8, Spanghero 8. All. Rossi

Juvi Cremona: Benetti 2, Cotton, Sabatino 17, Timperi 6, Musso 6, Medford 15, Boni, Costi 4, Vincini 9, Magro 6 , Tortù 11. All. Bechi

Arbitri: Angelo Caforio di Brindisi, Chiara Maschietto di Treviso e Pietro Rodia di Avellino