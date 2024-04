Real Sebastiani, sconfiggere Cento pensando ai playoff. Rossi: «Bel test». Spanghero rinnova

RIETI - Ottavo turno della fase a orologio della Serie A2 alle porte. Al PalaSojourner tutto è pronto per la sfida tra Real Sebastiani Rieti e Cento. Gli amarantocelesti, con la mente sicuramente più libera dopo aver consolidato il quarto posto, puntano a chiudere bene la stagione regolare prima di tuffarsi nei playoff. Di fronte un avversario agguerrito che cerca punti preziosi.

Gli avversari

Cento si presenta al match da nona forza del girone Rosso. La settimana scorsa è arrivata la cocente sconfitta interna contro Latina che ha fatto perdere terreno agli emiliani. Tra le fila della squadra di coach Mecacci, da tenere d’occhio l’esterno Wendell Mitchell (oltre 15 punti di media nella seconda fase). Esperienza da vendere per Carlos Delfino, sogno proibito del patron Pietropaoli approdato a Cento a stagione in corso. Palumbo e Archie completano lo starting five insieme al lungo Davide Bruttini. L’ex Npc Daniele Toscano è il capitano della squadra. Sarà assente, oltre ai lungodegenti Benvenuti e Bocevski, anche Mussini per una lesione muscolare che continua a dare noie.

Spanghero rinnova

Fresco di rinnovo il capitano del Rsr Marco Spanghero che giocherà in maglia amarantoceleste anche nel prossimo anno. Protagonista prima in Serie B e ora in A2 con la maglia Rsr, Spanghero si aggiunge ai già annunciati rinnovi di Piccin, Sarto e Jazz Johnson.

Le dichiarazioni pre-gara

Coach Alessandro Rossi introduce così gli avversari di domani: «È una partita molto stimolante contro una squadra che, nomi alla mano, è talentuosa e completa. Hanno avuto alti e bassi durante la stagione dovuti a cambi all'interno del roster, ma verranno a Rieti con il coltello tra i denti, perché si stanno giocando l'accesso ai playoff. Per noi queste partite sono fondamentali, perché fino alla fine dovremo cercare di raggiungere il miglior risultato possibile. Saranno match importanti, inoltre, per arrivare al meglio ai playoff e quindi dovremo mettere in campo una prestazione oculata».

Davide Raucci presenta così la gara: «Ci prepariamo ad affrontare Cento, squadra solida e molto forte. La loro classifica non rispecchia la qualità del loro roster, che è da prime quattro in classifica. Dobbiamo fare una prestazione solida e archiviare la gara di Chiusi, perché gli emiliani sono tutt'altra squadra».

Matteo Mecacci, tecnico degli ospiti, parla di Rieti così: «Rieti è una squadra solida, che mette tanta energia. Ci aspetta una partita difficile, soprattutto in un campo storicamente ostico come il PalaSojourner, dove Rieti quest’anno ha perso pochissimo. Sono profondi, esperti e stanno facendo un campionato davvero di alto livello, pur essendo una neopromossa a tutti gli effetti. La prima cosa da fare sarà pareggiare la loro fisicità. Mussini non ha ancora recuperato e non c’è nessuna possibilità di vederlo in campo. L’ambientamento di Bernardo Musso procede. Sta imparando a conoscere i compagni, ci auguriamo che possa avere un inserimento ancora maggiore, soprattutto perché la prossima settimana ci sarà il recupero infrasettimanale contro Trapani ed il tempo per allenarsi sarà veramente poco».

È lo statunitense Wendell Mitchell a commentare il finale di campionato che attende Cento: «Non sarà facile, ma possiamo vincerle tutte.

Dobbiamo rimanere uniti, positivi e giocare come una squadra. Dobbiamo dare tutto, saranno 4 partite toste».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Cento: Mitchell 1, Musso 5, Bruttini 8, Delfino 10, Palumbo 12, Toscano 17, Archie 21, Moreno 24, Ladurner 34. All. Mecacci

Arbitri: Gian Lorenzo Miniati di Firenze, Alessandro Tirozzi di Bologna e Stefano Wassermann di Trieste

Le altre gare della fase a orologio (VIII giornata)



Latina – Verona

Trapani Shark – Trieste

Juvi Cremona – Nardò

Urania Milano – Cividale

Treviglio – Orzinuovi

Vigevano – Forlì

Agrigento – Fortitudo Bologna

Monferrato Basket – Udine

Cantù – Piacenza

Luiss Roma – Chiusi

Torino – Rimini

Classifica Girone Verde



Trapani Shark 52

Cantù 40

Torino 40

Real Sebastiani Rieti 36

Urania Milano 28

Juvi Cremona 26

Treviglio 24

Vigevano 22

Luiss Roma 18

Agrigento 12

Latina 12

Monferrato Basket 12