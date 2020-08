Rieti, il Real Sebastiani ufficializza l'ingaggio del pivot Simone Bagnoli: «Un onore essere tornato in un club della città»

RIETI - Il Real Sebastiani ufficializza il ritorno in un club reatino del centro Simone Bagnoli: per lui un contratto annuale, indosserà la maglia numero 13.

La carriera

Bagnoli è nato a Figline Valdarno il 6 dicembre del 1981 dove, peraltro, inizia a muovere i primi passi su un campo di basket. Dall’alto delle sue esperienze passate è l’unico del roster 2020/2021 ad aver già accostato il proprio nome a quello della Sebastiani nelle stagioni ‘04/’05 e ‘06/’07 in LegaDue. Ma Bagnoli e la Rieti cestistica si sono ritrovati anche in B con la Ircop (‘09/’10) e in Dnb col Rieti Basket Club nel campionato ‘11/’12. L’ultima apparizione sul parquet reatino risale alla stagione ‘12/’13 quando difendeva i colori della Linkem Npc Rieti (B). Nel curriculum di Simone Bagnoli ci sono anche le esperienze con la Crabs Rimini, la Edimes Pavia e Basket Livorno in LegaDue, Publisys Potenza (A Dilettanti), oltre a Scauri, Cassino e Napoli.

Dichiarazioni

«Per me è un grande onore essere tornato a Rieti e poter di nuovo giocare nella città dove vivo e dove, di fatto, è partita la mia carriera. Grandissimo vanto poter rivestire la maglia della Sebastiani e felicissimo di far parte di questo progetto che ha grandi ambizioni e voglia di vincere sin da subito. Conosco bene i tifosi reatini e so che ad ogni nuova avventura sono propensi fin da subito a dare una mano. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi col gruppo, peraltro ben fatto».

