La Npc nel baratro: urgono rinforzi. Ponticiello sul ko a Sant'Antimo: «Abbiamo giocato una partita discontinua»

Mercoledì 1 Novembre 2023, 22:10







RIETI - La Npc sprofonda dopo il sesto ko di fila: urgono riforzi per continuare a lottare per la salvezza. Il coach Francesco Ponticiello analizza così il ko a Sant'Antimo (82-69). «Abbiamo giocato una partita discontinua - afferma il coach - pagando a caro prezzo le precarie condizioni fisiche di Markovic e l’infortunio di Cavallero. Peccato non esser riusciti a fare per tutti i 40’ la nostra pallacanestro. Ma bisogna riconoscere che Sant’Antimo abbia giocato con grande lucidità e precisione al tiro».