Roderick fa spiccare il volo alla Npc: Crema battuta 81-74. Foto

RIETI - Secondo successo consecutivo per la Npc Rieti che al PalaSojourner supera anche Crema nella gara valevole per la sedicesima giornata del girone A di Serie B.

Una Npc ottima nei primi due quarti, più nervosa nella seconda parte di gara ma sempre in vantaggio e in controllo della partita. Roderick continua ad essere un fattore (23 punti, 11 rimbalzi e 7 assist) bene Melchiorri e Da Campo, doppia cifra anche per Markovic e Cassar. La Npc con questo successo sale a 10 punti in classifica.

Primo quarto

Dopo il primo canestro di Tsetserukou il gioco si ferma per la solita iniziativa benefica del “Teddy Bear Toss” con il lancio di peluche da donare al reparto pediatrico del De Lellis.

Sul campo la Npc risponde ai lombardi con Cassar e Roderick, ai suoi primi punti in maglia amarantoceleste al PalaSojourner (6-6). L’americano dirige l’attacco reatino e manda a canestro Da Campo e Melchiorri per il primo parziale reatino (10-6). Crema esce bene dal time-out e piazza un contro-break di 8-2 chiuso dalla tripla di Ianuale che costringe Ponticiello ad un'altra pausa (14-17). La reazione della Npc è puntuale con Roderick e la tripla di Cassar (21-17). Markovic dalla lunetta fissa il punteggio sul 22-19.

Secondo quarto

Con Roderick in campo la Npc cambia marcia e allunga sul 27-19. Crema è nervosaa: antisportivo fischiato a Carta e tecnico per coach Baldiraghi e Roderick dalla lunetta porta Rieti sul 34-24. Scollinano la doppia cifra personale Cassar e Da Campo (44-31). Ingenuità di Cassar che si becca un tecnico per aver tirato il pallone addosso a Ballati, Npc che rischia di perdere il controllo di una gara condotta senza problemi ma Crema non ne approfitta: Melchiorri fissa il parziale sul 48-34.

Terzo quarto

Allungo della Npc fino al 56-38 firmato dal solito Roderick. Crema sfrutta errori di distrazione della Npc e rosicchia diversi punti con Tsetserukou e Ianuale (56-47). Crema fino al meno 6 con Ballati e Tsetserukou (60-54), ma Roderick e Melchiorri danno respiro ai reatini (65-54).

Quarto quarto

Comincia al meglio l’ultimo periodo per la Npc con la tripla di Markovic per il più 14 (68-54). Roderick fa esaltare il PalaSojourner anche in difesa con una grande stoppata, altro tecnico fischiato a Crema e Da Campo segna il libero del 73-60. Antisportivo per Roderick e Crema che continua a rosicchiare punti (73-63). Stepanovic dà una speranza ai lombardi con la tripla del 77-71 a 2 minuti e mezzo dalla fine. Tecnico alla panchina reatina che regala un altro libero a Crema (77-72). Roderick e poi Da Campo con i liberi del più 9 (81-72) ridanno margine a Rieti a un minuto dalla sirena finale.

Tabellini

Npc Rieti – Crema 81-74

Parziali: 22-19; 26-15; 17-20; 16-20

Quintetti

Npc Rieti: Imperatori, Mele, Da Campo 16, Markovic 16, Melchiorri 12, Cassar 11, Del Sole, Perella, Roderick 23, Reginaldi, Margarita. All. Ponticiello

Crema: Oboe 10, Carta, Nicoli, Ballati 7, Graziani, Cabrioli, Stepanovic 16, Tsetserukou 16, Ianuale 13, Ziviani 12. All. Baldiraghi

Npc Rieti: Roderick, Markovic, Melchiorri, Da Campo, Cassar

Crema: Oboe, Ianuale, Stepanovic, Nicoli, Tsetserukou

Arbitri: Davide Mariotti di Cascina (PI) e Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme (PI)