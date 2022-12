L'U19 Silver Npc-Foresta centra la quarta vittoria consecutiva: «Bene, ma serve più entusiasmo»

RIETI - Centra la quarta vittoria consecutiva l’U19 Silver della Npc Sporthub Foresta Rieti che batte in casa il Basket Valsugana per 53-50 (parziali: 17-10; 6-17; 16-11; 14-12). Buono il primo quarto dei padroni di casa che vanno subito in vantaggio prima però del break di Valsugana nel secondo periodo che ribalta la gara e consente agli ospiti di andare all’intervallo lungo avanti di 4 punti. Al rientro in campo, cambio di ritmo dei reatini che ribaltano la gara e riescono nel finale equilibrato a portare a casa il successo. I ragazzi di coach Andrea Auletta sono al momento primi nel girone B con quattro vittorie su altrettante gare. Gli amaranto celesti torneranno in campo domenica 18 alle 17 sul campo del Montesacro.

Le dichiarazioni

Commenta così il successo dei suoi ragazzi il coach Andrea Auletta: «Partita bella e intensa, soprattutto per il maggior entusiasmo messo in campo dagli avversari, noi infatti dovremmo lavorare prima su questo aspetto che su quello tecnico. I ragazzi del basket Valsugana hanno messo sicuramente molta più voglia di noi. Nel finale, però, siamo stati bravi a portare a casa il risultato sopratutto grazie al coinvolgimento di tutta la squadra».

Tabellino

Npc Sporthub Foresta: Bolletta 12, Roversi 23, Santoprete 4, Dionisi 2, Reginaldi 2, Cocuccioni 3, Bacary 6, Marini 1, Cargoni, Mammoli, Marchiaro. All. Auletta.