Sconfitta esterna per l’U20 Silver della Npc Foresta. Rinaldi: «Avversari più determinati»

RIETI - Sconfitta esterna per l’U20 Silver della Npc Sporthub Foresta che cade sul campo del Sant’Anna Morena 69-57. Padroni di casa che si portano in vantaggio subito costringendo i reatini ad inseguire per tutta la gara. Non riesce la rimonta degli amaranto celesti guidati da un Roversi da 29 punti: gli ospiti, complici pesanti assenze, devono arrendersi. Dopo quattro giornate la squadra di coach Rinaldi si trova con uno score di due vittorie e due sconfitte. Lunedì al PalaSojourner i ragazzi reatini avranno modo di rifarsi nell’ultima partita dell’anno contro la Vis Nova Basket (palla a due alle 20.30).

Le dichiarazioni

Coach Rinaldi parla così al termine della gara di ieri sera: «Faccio i complimenti al S. Anna Morena che ha meritato la vittoria - spiega coach Rinaldi - ci hanno creduto di più mettendo maggiore determinazione rispetto a noi».

Tabellino

Npc Sporthub Foresta: Dionisi 4, Roversi 29, Marini 4, Sane 13, Rivoltella 5, Bolletta 2, Santoprete, Cargoni, Maglietti, Marchiaro. All. Rinaldi