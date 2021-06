La Foresta-Real Sebastiani, l'Under 18 Gold centra la finale: «Grande soddisfazione»

RIETI - E’ finale per La Foresta Basket Rieti, settore giovanile della Real Sebastiani che porta a casa una strepitosa vittoria nella semifinale giocata al PalaCordoni contro le Stelle Marine Ostia. I ragazzi di Claudio Di Fazi battono le Stelle Marine 75 a 55 e raggiungono la finalissima del campionato regionale Fip Under 18 Gold dopo anni che una squadra reatina non arrivava a questo risultato.

La partita

Dopo un primo quarto di studio terminato 16 a 14 per Rieti, la Foresta alternando diverse difese ha preso il largo chiudendo il secondo quarto 23 a 13. Al ritorno in campo dopo l'intervallo lungo i reatini ampliano ancora di più il divario terminando il quarto 16 a 8.L'ultimo quarto è stata pura accademia consegnando il 20 pari alle statistiche. In una prestazione dove La Foresta ha esaltato un bel gioco di squadre vanno comunque evidenziate le prove di Kader e Mancini con 30 punti in due.

«Soddisfazione e morale alle stelle ma testa già alla finale – spiega il dirigente Gioacchino Fusacchia- essere arrivati a questo traguardo è motivo di grande orgoglio per la nostra società e gioia per i ragazzi e lo staff per il grande risultato raggiunto. Mi sia consentito sottolineare la grande sportività in campo in entrambe le squadre e degli staff tecnici nonostante l'importanza della partita e della posta in palio».

La Foresta – Stelle Marine 75 – 55

Parziali: 16-14; 23-13; 16-8; 20-20

La Foresta Basket Rieti: Kader 16, Gatta 3, Damasi 4, Toffoli 4, Panitti 2, Provaroni, Mancini 14, Laureti 2, Formichetti 11, Cocuccioni, Miaffo 10, Petendju 9. All. Di Fazi, ass. Colasanti e Marchione