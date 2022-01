Kienergia, brutto infortunio al ginocchio destro per Matteo Franco

RIETI - Cattive notizie in casa Kienergia Npc: brutto infortunio al ginocchio destro per Matteo Franco. Al settimo di gioco della sfida fra la squadra reatina e la Luiss Roma, dopo un'azione di difesa, il playmaker under della Npc entrato in campo da appena 30 secondi si è accasciato a terra dolorante. Il gioco è stato interrotto per qualche minuto, immediato l'intervento dei sanitari.