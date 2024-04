Npc in caduta libera, Ponticiello: «Tirato con basse percentuali e difesa in affanno»

RIETI - Coach Francesco Ponticiello al termine della gara che ha visto soccombere la Npc sul parquet della JuveCaserta (84-69 il finale) commenta così la prestazione degli amarantoceleste senza fare drammi per una sconfitta tra due squadre che si sono affrontate con prospettive diverse in questo momento.

«Una partita anche per merito della difesa di Caserta che abbiamo tenuto in equilibrio solo nel primo quarto – dice coach Ponticiello - Abbiamo tirato con basse percentuali dal perimetro ma abbiamo avuto difficoltà anche in difesa. Nel complesso è stato un match tra due compagini con prospettive attuali diverse: Caserta deve raggiungere i play out noi invece siamo già proiettati in quella fase. Una buona reazione nell’ultimo periodo e alla fine del terzo quarto ma troppo poco per poter pensare di vincere. Abbiamo subito anche una condizione ambientale particolare con un pubblico numeroso, corretto e caldo a tifare Caserta che è stato un fattore.

Parlando dei singoli, Cassar ha dimensioni di crescita ed è tecnico e ha fatto bene. Quando si gioca in una modalità tecnica lui emerge e questo per un giocatore giovane è importante. Paradossalmente quando è cresciuto Paci lui ha fatto davvero bene. Parlando invece del campionato nel suo complesso dico che questo è un torneo col livello tecnico di questo campionato che ricorda la B1 degli anni 90 sicuramente più alto della B tradizionale. Equilibrio e distanze in classifica che non danno la giusta dimensione e realtà di quanto avviene in campionato che è molto più equilibrato di quanto dica la classifica a livello di valori: basti pensare che noi abbiamo battuto le due livornesi e siamo andati a vincere a Legnano».

Prossimo impegno per la Npc sabato prossimo 13 aprile, alle 21 a Crema.