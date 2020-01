RIETI - Esordio nel Campionato Giovanile di basket in carrozzina - Trofeo Marson S.S. - domenica scorsa per la Npic Rieti Junior che al PalaCordoni è stata superata per 55 a 9 dalla Dinamo Lab Sassari.



Bellissima esperienza per i giovanissimi giocatori della neonata Npic Junior, squadra supportata dalla Fondazione Candido Cannavò per lo Sport e dal Gruppo D’Amico e da GD Matic, che hanno, ovviamente, pagata l’emozione di trovarsi, per la prima volta in una gara ufficiale, di fronte ad un avversario molto competitivo. I padroni di casa hanno, comunque, dimostrato di aver recepito gli insegnamenti del coach e sono scesi in campo con la giusta grinta e determinazione.

«Sono soddisfatto della prova offerta dai miei ragazzi – afferma l’allenatore della Npic Junior, Roberto Scagnoli – stiamo muovendo i primi passi in un campionato molto competitivo, quindi, non ci aspettiamo di vincere ogni partita. La squadra ha avuto il giusto atteggiamento, tutti hanno dato il massimo e sono usciti dal campo felici e soddisfatti. Mi ha fatto enormemente piacere vedere molte persone sugli spalti che non hanno fatto mancare il loro sostegno a

tutti gli atleti. Naturalmente c’è molto da lavorare e cerchiamo altri bambini che vogliano far parte del nostro gruppo, anche due normodotati per aiutarci a far salire il livello della squadra».

Npic Rieti Junior: Ficorilli, Longo 2, Ilina 4, Antuoni, Bagliani 2, Natalini, Del Cisterna, Topo 1. All. Scagnoli

SERIE B

Riprende sabato, invece, il campionato di serie B con la Npic Rieti impegnata alle 15.30 a Battipaglia contro i padroni di casa della Asd Dis. Crazy Ghosts.

LA VII GIORNATA

Asd Dis. Crazy Ghosts Battipaglia - Npic Rieti 18 gennaio ore 15.30

Ssd Santa Lucia - Menarini Volpi Rosse Firenze 19 gennaio ore 11.30

Riposano Asd Fly Sport Molise Termoli e Asd Disabili Don Orione

CLASSIFICA

Menarini Volpi Rosse Firenze 8

NPiC Rieti 6

ASD Crazy Ghosts Battipaglia, ASD Disabili Don Orione, SSD Santa Lucia B 4

ASD Fly Sport Molise Termoli 0

