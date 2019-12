Dimissioni respinte

RIETI - La Npic Rieti torna in campo domani, 15 dicembre, alle 11.30 nel campionato di serie B (girone C) di basket in carrozzina, a Roma contro il Santa Lucia. Imperativo è riscattare la sconfitta subita nell’ultima di campionato contro la Menarini Volpi Rosse Firenze e ripartire subito. Quella contro il Santa Lucia è l’ultima partita del 2019 prima della lunga sosta natalizia. Per gli uomini di Roberto Scagnoli si tornerà poi in campo il 18 gennaio a Battipaglia.A proposito di Roberto Scagnoli, sarà regolarmente al suo posto dopo le dimissioni presentate all’indomani della sconfitta con Firenze «per dare una scossa all'ambiente»: la società in settimana ha rigettato le dimissioni e tutto si è dunque rimesso a posto. Tornando alla partita di domenica contro il Santa Lucia, è un match che presenta insidie come spiega coach Scagnoli. “Il Santa Lucia ha due squadre - dice Scagnoli- quella che affrontiamo domani e quella che milita in serie A. Il regolamento prevede anche la possibilità di far giocare qualche giocatore di A nella Serie B . Se così sarà anche domenica avremo, oltre la voglia di riscatto, la possibilità di misurarci con giocatori di categoria superiore e sarà oltremodo stimolante”.Intanto è tornato nelle disponibilità della squadra il PalaCordoni dopo il restyling e la messa in sicurezza degli impianti. La Npic già dall’ultima settimana si è allenata nell’impianto di piazzale Leoni. Al PalaCordoni il basket in carrozzina si potrà godere dal prossimo febbraio.