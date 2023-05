Npc Sporthub Rieti: U19 Silver fa doppietta, vince l'U20 Silver, un mezzo sorriso per l'U17 Eccellenza

RIETI - Quattro vittorie su cinque gare per le giovanili della Npc Sporthub Rieti e un bilancio settimanale tutto sommato positivo. Importanti i successi dell’U19 Silver che cominciano alla grande la seconda fase del campionato di categoria con due successi. Mantiene il secondo posto in classifica l’U20 Silver, mentre l’U17 Eccellenza riesce a rialzarsi in casa dopo aver perso malamente contro Palestrina.

U19 Silver

Due vittorie in due gare nella seconda fase del campionato U19 Silver per la Npc Sporthub Foresta Rieti. I ragazzi allenati da coach Andrea Auletta hanno battuto largamente sia Gaeta (87-64) che Murialdo (75-58) e si sono presi di prepotenza il primato del girone B. Mercoledì i giovani amarantocelesti torneranno in campo per l’ultima gara d’andata del raggruppamento contro Albano.

Npc Sporthub 87 - Asd Murialdo 64

Parziali: 11-17; 34-11; 22-14; 20-22

Tabellino Npc: Ambrosi 4, Roversi 15, Bacary 4, Bagnoli 14, Bolletta 15, Santoprete 9, Cocuccioni 5, Feliciangeli 9, Federici 5, Marini 5, Sielli 2. All. Auletta

Npc Sporthub 75 - Basket Serapo Gaeta 58



Parziali: 15-8; 19-17: 14-18; 27-15

Tabellino Npc: Bolletta 2, Bacary 3, Rivoltella 2, Ambrosi 8, Feliciangeli 6, Roversi 27, Santoprete 11, Bagnoli 15, Sielli 2, Federici, Cocuccioni.

All. Auletta

U 20 Silver

Vittoria esterna importante per l’U 20 dell’Npc Sporthub – Foresta, che batte il Basket Roma 81-76. I reatini costruiscono il proprio vantaggio grazie ad un primo parziale di alto livello, riuscendo poi a gestire e contenere il ritorno dei padroni di casa. Sugli scudi un Roversi da 31 punti, doppia cifra personale anche per Ambrosi (16 punti).

Coach Rinaldi commenta così la gara: “Durante la prima parte di partita eravamo molto contratti in attacco e distratti in difesa.



Dopo l’intervallo lungo siamo rientrati molto bene soprattutto in difesa. Siamo andati di più in campo aperto e abbiamo eseguito il piano partita. Alla fine del match siamo stati bravi a rimanere lucidi e a chiuderla ai tiri liberi.”

La Npc si conferma così al secondo posto del campionato U20 Silver

Basket Roma XVI 76 - NPC Sporthub 81



Parziali: 15-22; 20-19; 20-20; 19-20

Tabellino Npc: Ambrosi 16, Roversi 31, Rivoltella 4, Cocuccioni 8, Federici 5, Marini 5, Provaroni 6, Bacary 6, Maglietti.

All. Rinaldi

U17 Eccellenza

Il bilancio settimanale dell’U17 Eccellenza della Npc Sporthub lascia i ragazzi amarantocelesti contenti a metà: una vittoria e una sconfitta per i reatini. La Npc esce sconfitta dalla trasferta di Palestrina per 87-64 dopo una gara mai in discussione e tenuta sempre sotto controllo dai padroni di casa.

Non bastano i 31 di Feliciangeli per evitare il ko.

Coach Di Fazi parla così della giornata storta dei suoi: ”Una prestazione insufficiente, ci siamo allenati molto poco a causa delle gite scolastiche e assenze varie per malattia”.



Palestrina – Npc Sporthub 87-64



28-12;15-15; 24-14; 20-23

Tabellino: Reginaldi 7, Feliciangeli 31, Margarita 3, Malual 12, Enei 2, Luise 6, Bagnoli 3, Battisti, Roversi, Banti, Campogiani.

Il riscatto arriva prontamente però con Pomezia al PalaSojourner. 68-61 il finale di una gara combattuta ed equilibrata, decisa dalla solida difesa reatina. Protagonista Malual che chiude con 22 punti e tre triple realizzate nel momento del controbreak degli ospiti. La Npc Sporthub tornerà in campo venerdì 13 maggio sul campo della Alfa Omega.



Npc Sporthub-Pomezia 68-61



Tabelino: Reginaldi 12, Enei 2, Luise 2, Battisti 2, Feliciangeli 15, Margarita 6, Banti 5, Roversi 2, Malual 22, Campogiani, Paci, Colasi.