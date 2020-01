© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Va a caccia del poker la Zeus Npc, attesa sabato 25 gennaio alle 18 dal confronto con l’Ebk Roma, al Palasport di Cisterna di Latina. Due formazioni che arriveranno al derby con umori e classifiche differenti: se Rieti, quinta in solitaria, ha ritrovato fiducia ed entusiasmo grazie ai tre successi in una settimana, tra le file dei romani c’è preoccupazione dopo le tre sconfitte incassate e con una classifica che vede il team di Maffezzoli ancora al penultimo posto.Solo un successo nel 2020 per l’Ebk, diversa dalla formazione che espugnò il PalaSojourner il 10 novembre scorso, 72-85 fu il finale. Fuori Miles e Loschi, approdati ad Est, uno ad Orzinuovi e l’altro a Verona, dentro invece ben quattro giocatori: il centro Marco Maganza, fuori un anno per un'ernia al disco, il giovane Antonino Sabatino, Rain Veideman e Alessandro Amici. Per Amici si tratta di un ritorno: lo scorso anno iniziò la stagione con l'Ebk fu tra i giustizieri della Zeus nella sfida del 15 dicembre 2018 a Ferentino, terminata 87-80 a favore dei romani, con 28 punti dell'ex Fortitudo e Trapani.L'estone Veideman, lo scorso anno grande protagonista a Mantova, 22 punti a Biella nell'ultimo turno, Amici e l'americano Steve Taylor Jr., grande assente domenica scorsa, sono le pedine più pericolose del rinnovato scacchiere di Maffezzoli. Il lungo nativo di Chicago, con 14.9 punti di media è il migliore realizzatore tra le file dell'Ebk, oltre a essere uno dei più validi rimbalzisti dell'intera A2.Grazie all'ottimo lavoro di Taylor, l'Ebk può dar fastidio sfruttando le incursioni di Fattori, lungo che può colpire sia spalle a canestro che dalla lunga distanza, mentre tra gli esterni ci sono anche Viglianisi e il veterano Fanti. Completano il roster, gli under Cicchetti e Graziani.