Rieti, Balzerani in campo a Perugia: se passa affronterà Sonego

RIETI - Ancora un impegno in terra umbra per il tennista reatino Riccardo Balzerani, che dopo essere uscito al primo turno degli Assoluti 2020 di Todi, da domani lunedì 29 giugno ci riproverà ripartendo dai sedicimi di finale dello ZzzQuil Tennis Tour in corso di svolgimento a Perugia, dove oggi domenica 28 giugno si sono giocati i match di qualificazione.

Sognando Sonego

Balzerani è stato inserito nella parte alta del tabellone principale e nella tarda mattinata di domani (si comincerà alle 9, ma il suo è il quarto incontro in programma) incrocerà la racchetta lituana di Laurynas Grigelis, 28 anni, numero 507 del ranking Atp. Se riuscisse a spuntarla, agli ottavi con ogni probabilità se la vedrà con Lorenzo Sonego, testa di serie numero uno del torneo e fresco vincitore degli Assoluti di Todi, dove in finale s'è sbarazzato di Arnaboldi con un perentorio 2-0 (6-4, 6-3) dopo un'ora e 46' di gioco: per lui l'ostacolo Passaro, entrato nel tabellone principale con una wild card, non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile, di conseguenza pensare ad una sfida col tennista reatino non è utopistico.

Un passo alla volta

"Conosco molto bene Grigelis - racconta Balzerani - perché ho avuto modo di allenarmi insieme a lui tre anni di fila. Vive ormai da molti anni in Italia ed è un tennista esperto: ognuno conosce pregi e difetti dell'altro, di conseguenza bisognerà giocare una gara intelligente. Sonego? Sarebbe bello affrontarlo perché lavoriamo tutto l'anno per arrivare a giocare partite di questa caratura: ma se scendi in campo pensando al turno successivo è il momento che perdi". Unica incognita è la condizione meteo: la gara dovrebbe giocarsi non prima delle 14 e questo potrebbe incidere sul rendimento complessivo di entrambi.

IL PROGRAMMA

Questo il programma completo dei 16esimi di finale: Sonego-Passaro; Balzerani-Grigelis; Arnaboldi-Brancaccio; Vanni-Fonio; Giustino-qualificato; Vavassori-Bortolotti; Taberner-Pellegrino; Ornago-Rondoni; Musetti-Bonadio; Moroni-qualificato; Cobolli-Gigante, Fabbiano-qualificato; Crepaldi-Forti; Bega-Galovic; Capecchi-Nardi; Andujar-qualificato.

