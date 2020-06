Rieti, a Todi esordio per Balzerani agli Assoluti, sfiderà l'ostico Moroni: «Esordio stimolante»

Ultimo aggiornamento: 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sabato a Todi hanno preso il via i Campionati Assoluti 2020 di tennis organizzati dalla Fit per riportare agonismo e attenzione in un ambiente fortemente penalizzato da tre mesi di lockdown. Nel tabellone principale maschile c'è anche il reatino Riccardo Balzerani che debutterà domani, lunedì 22 giugno, intorno alle 18 (terzo match della sessione pomeridiana sul campo centrale) contro il tennista romano Gian Marco Moroni, testa di serie numero 6 della manifestazione e 234esimo nel ranking Atp, che in passato più volte ha incrociato la racchetta del portacolori reatino con fortune alterne.«E' un giocatore ostico - ammette Balzerani - con cui ho giocato spesso quando eravamo più piccoli. Siamo coetanei, ma lui negli ultimi due anni e mezzo ha avuto una crescita di ranking importante e non sarà per niente facile batterlo, però è senz'altro un esordio stimolante che mi permetterà di verificare le condizioni fisiche dopo tutto questo periodo di fermo».Inutile rimarcare come il favorito alla vittoria finale risponda al nome di Lorenzo Sonego, 46esimo nella classifica assoluta Atp e testa di serie numero uno del tabellone, il vero big di questo evento, con Federico Gaio pronto a compiere l'impresa - magari in finale - per sovvertire i pronostici della vigilia.Ma, tornando a Balzerani, qualora oggi riuscisse a superare l'esperto Moroni, agli ottavi di finale incontrerebbe il vincente tra Raul Brancaccio ed un avversario che uscirà dai turni di qualificazione.