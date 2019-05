LA ROULETTE DELLE QUALIFICAZIONI

RIETI - La wild card per accedere alle qualificazioni degli Internazionali d’Italia è quasi sua. Ora c’è soltanto da attendere l’esito del secondo match, che deciderà il suo avversario dell’eventuale finale da disputare per uscire dal pantano delle pre-qualificazioni o, in alternativa, attendere la notizia dell’ingresso diretto di Andreas Seppi nelle qualificazioni. Dopo la seconda partita nella quarta giornata di pre-qualificazioni, persa sul campo del “Pietrangeli” per 6-2 6-0 contro il 17enne altoatesino Jannik Sinner, numero 262 del ranking Atp e astro nascente del tennis italiano, Riccardo Balzerani si rifà nella quinta giornata contro il suo compagno di allenamenti Enrico Dalla Valle, regolato in un’ora e mezza per 6-1 6-2, un risultato quasi analogo a quello patito dal reatino contro Sinner.Balzerani contro Dalla Valle, un match dai contorni anche velatamente ironici, considerata la lunga conoscenza e l’affiatamento tra i due, compagni di allenamento al centro tecnico federale di Tirrenia, ritrovatisi uno contro l’altro sulla terra rossa romana, come già avvenuto in altre occasioni. L’ultima volta, nel 2018, fu Balzerani a perdere contro Dalla Valle: insomma, una volta ciascuno, e adesso tocca al reatino, che sul court 4 tira fuori il tennis dei suoi giorni migliori, finalmente libero dalla pressione di un match obiettivamente impossibile contro Sinner, vincitore contro Balzerani nonostante l’essere appena reduce dalla finale – persa - dell’Atp Challenger di Ostrava. Certo, non che lo scontro con Dalla Valle fosse però considerato una passeggiata di salute, perché in questo momento il ravennate guarda comunque Balzerani (495esimo Atp), dall’alto del suo 439esimo ranking Atp.L’analogia del match di Balzerani contro Dalla Valle arriva anche dalla sconfitta del ravennate contro l’altro 17enne degli Internazionali, Lorenzo Musetti, per 6-2 6-4. Musetti e Sinner hanno portato così allo scontro diretto fra Balzerani e Dalla Valle per la seconda wild card in palio che permetterà di accedere alle qualificazioni degli Internazionali.Le variabili per ottenerla oscillano fra l’ingresso diretto – o meno – di Andreas Seppi nelle qualificazioni, l’eventuale esito del match fra Balzerani e l’avversario ancora da selezionare nella sfida parallela a quella disputata con Dalla Valle e dall’eventuale ritiro di qualcuno, prima della definizione del tabellone delle qualificazioni.