RIETI - Niente da fare per il tennista reatino Riccardo Balzerani ed il suo compagno di doppio Francesco Forti, che in Kazakistan perdono nettamente in finale contro il duo Chung-Sektic (il primo coreano, il secondo kazako) col punteggio di 6/3 6/4 in poco più di un'ora di gioco sul cemento di Aktobe nel torneo M25 Atp.



Ma nonostante la delusione finale, per Balzerani complessivamente è stata un'esperienza positiva, non solo per aver raggiunto l'epilogo nel doppio, ma anche per il percorso fatto nel singolo dove si è atteso ai quarti dopo tre gare convincenti.



«È stato un buon inizio d'anno - spiega Balzerani a fine torneo - il modo migliore per guardare ai prossimi impegni con fiducia. Le finali si possono anche perdere, ma arrivarci è già un traguardo importante per crescere e migliorare». Ultimo aggiornamento: 11:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA