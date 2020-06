Rieti, agli Assoluti di Todi l'avventura di Balzerani s'interrompe al primo turno: vince Moroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il cammino di Riccardo Balzerani agli Assoluti 2020 di Todi s'interrompe al primo turno. Il tennista reatino, infatti, si deve arrendere all'esperto Gian Marco Moroni - testa di serie numero 6 del tabellone principale - che dopo un'ora e trequarti di gioco s'impone 2-0 col punteggio di 6-1, 6-4.Nel primo set Moroni tiene il servizio, poi conquista il break, ma Balzerani reagisce e opera il contro-break. Ma sul 2-1 in proprio favore, Moroni mette la frecca e allunga fino al 6-1 finale, recuperando da 15-40 al quinto gioco. Nel secondo set, invece, Balzerani reagisce egregiamente portandosi addirittura sul 3-0, ma da quel momento in avanti qualcosa sembra non funzionare più e Moroni ne approfitta inscenando un parziale di 5-0 che porta la sfida sul 5-3. Nell'ultimo gioco dell'incontro, il tennista reatino tenta strenuamente di restare aggrappato al match, riuscendo a tenere il servizio lasciando a zero la racchetta capitolina, che poi sfrutta a dovere il turno di battuta seppur soffrendo più del dovuto, chiudendo la gara sul 6-4.