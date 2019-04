© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora tre titoli regionali grazie agli Istituti della Sabina ai campionati Studenteschi di Badminton che si sono svolti a Roma presso gli impianti dell'Acquacetosa.La squadra mista dell'Istituto Comprensivo Bassa Sabina, guidata dalla professoressa Antonella De Vito, non ha concesso neanche un game agli avversari, vincendo tutti gli incontri con il punteggio secco di 3-0. Andrea Ccahua Lupuche, Riccardo Visconte,Chiara Duranti e Sofia Salzano si sono alternati tra incontri singoli e doppi dominando il loro girone e aggiudicandosi la finale contro l'Istituto di Terracina.Gli Allievi e le Allieve dell'IIS Gregorio Da Catino, che da quest'anno con il nuovo regolamento hanno gareggiato separatamente, hanno conquistato due titoli regionali vincendo agevolmente tutti gli incontri e nonostante la penalizzazione dovuta all'assenza di una titolare della compagine femminile. In finale i ragazzi del professor Tonino Lorenzini hanno battuto la squadra del Pacinotti di Roma, mentre le ragazze hanno prevalso su un Istituto di Alatri.L'agguerritissimo team dell'IIS G. Da Catino volerà a Maracalagonis, in provincia di Cagliari, dove si svolgeranno lefinali nazionali dal 20 al 24 maggio, per essere sicuramente tra i protagonisti.Formazione Allievi/e: Edoardo Remediani, Filippo Frezza, Francesco Mei, Francesco Vallone, Lilac Ferraro, Fabiana Fioravanti e Giulia Iatrino .