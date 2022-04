Badminton: la Dante Alighieri dell’Aquila vince e va a Teramo per la fase regionale

L’AQUILA Nella palestra della Dante Alighieri dell’Aquila si sono disputate le finali scolastiche provinciali di Badminton. La squadra della Dante passa alla fase regionale dopo aver disputato le gare contro il Comenius di Scoppito e la secondaria dell’Istituto Comprensivo Patini.

Il gioco si è svolto prima con delle gare individuali maschili e femminili e successivamente con gara doppio misto con un maschio e una femmina. Il Badminton, o volàno, è uno sport che consiste nel colpire con una racchetta un oggetto leggero di forma conica aperta, chiamato volàno, facendogli oltrepassare la rete e mandandolo nella metà campo opposta, dove dovrà essere ribattuto al volo dall’avversario. Tra i più veloci sport di racchetta, nel Badminton sono necessarie prestanza fisica, agilità e prontezza di riflessi. L’effetto è spettacolare con scambi rapidi, cambi di fronte e movimentati recuperi.

La squadra vincitrice della Dante Alighieri allenata dal professor Ugo Andreassi è composta da Matteo Di Mario e Loris Marini della seconda G, Beatrice Massimi, Alice Tiberi e Simone Vignini della terza C.

I complimenti delle scuole ospiti per l’organizzazione del torneo e per l’allestimento dei due campi da gioco all’interno della grande palestra della Dante Alighieri, uno per i singoli e uno per il doppio.

Appuntamento ora per la squadra vincitrice a Teramo per la fase regionale del torneo.