LE SQUADRE FINALISTE

I.C. BASSA SABINA

I.C. CONTIGLIANO

IIS G. DA CATINO

IST. ELENA PRINCIPESSA DI NAPOLI

IIS G. DA CATINO

IIS ALDO MORO

RIETI - Si è svolta ieri mattina la Finale provinciale dei Campionati Studenteschi di Badminton riservata agli Istituti di I e II grado presso i Campi da Tennis Comunali di Rieti. In tutte le categorie è stata confermata l'indiscussa superiorità degli Istituti Mirtensi in questa disciplina, grazie anche alla nascita di una Società sportiva di Badminton in loco.Nella categoria mista Cadetti/e gli alunni della Prof.ssa Antonella De Vito hanno vinto tutti gli incontri disputati, fino alla combattuta finale contro la grintosa squadra di Contigliano che ha cercato di contrastarli nella rincorsa all'ennesimo Titolo Provinciale.Nella finale per il terzo e quarto posto l'I.C. Petrella Salto ha la meglio sulla Basilio Sisti. Nella Categoria superiore, in cui il nuovo regolamento prevede la disputa di due tornei separati e non più la squadra mista, doppia affermazione degli alunni dell'IIS Gregorio Da Catino guidati dal Prof. Tonino Lorenzini, vittoriosi a punteggio pieno sia con gli Allievi che con le Allieve, e già proiettati verso una possibile qualificazione alla Fase Nazionale.Piazza d'onore per le allieve dell'Istituto Elena Principessa Di Napoli e gli allievi dell'IIS Aldo Moro di Fara Sabina. Un ringraziamento particolare allo Staff organizzativo che domenica pomeriggio ha curato l'allestimento dei 4 campi di gara e lunedì mattina ha diretto e arbitrato gli incontri, coordinato dalla Prof.ssa Franca Tozzi e formato dagli esperti Francesca Fabrizi, Michele Esposito e Daniele Panzini.: Andrea Ccahua Lupuche, Luca Monteneri, Marco Monteneri, Cristian Rocci, Matteo Tabellini, Riccardo Visconte, Gaia bianchi, Chiara Duranti, Sofia Salzano. Prof.ssa Antonella De Vito.: Arianna Nobili, Melania Nobili, Rachele Roversi, Manuel Accettulli, Tommaso Pariboni, Hendre Leonard Viorel. Prof. Roberto Carapacchi.: Lilac Ferraro, Fabiana Fioravanti, Giulia Iatrino, Francesca Tassi. Prof. Tonino Lorenzini.: Gaia Bianchetti, Rachele Chiani, Silvia Liberati, Roberta Tomassetti. Professori Franca Tozzi e Giuliano Buccioli.: Filippo Frezza, Francesco Iatrino, Francesco Mei, Edoardo Remediani, Francesco Vallone . Prof. Tonino Lorenzini: Lorenzo Conti, Thomas Digiulio, Nicolas Ferzi, Gioele Lulli, Lorenzo Moretti, Cristian Ussarini. Professori Lucia Tavernese e Paolo Terenzi.