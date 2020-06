RIETI - Azione Studentesca rilancia l’appello delle numerose associazioni che, in questi giorni, hanno espresso il loro gradimento per il piano di riqualificazione del Terminillo, condiviso dalle varie amministrazioni locali e non solo, denominato Tsm2, attualmente in attesa di approvazione presso la Regione Lazio.

«Il progetto, che prevede interventi strategici per il recupero della stazione sciistica, ma anche soluzioni che amplierebbero l’offerta turistica durante tutto l’arco dell’anno, può essere l’occasione per rilanciare la nostra montagna, non possiamo perderla» spiega Pietro Scasciafratte, responsabile provinciale di Azione Studentesca.

«Ai tempi del Covid-19 territori come il nostro potrebbero facilmente tornare ad essere attrattivi in chiave turistica, pertanto auspichiamo che la Regione Lazio non indugi oltre nell’approvazione definitiva di questo progetto», aggiunge il movimento.

«A nostro avviso, il progetto Tsm2 può essere la ricetta giusta per archiviare la vergognosa fase dell’abbandono del Terminillo e del suo comprensorio», conclude.

