RIETI - Dalla volontà di un ampio gruppo di cittadini favorevoli al progetto Terminillo Stazione Montana 2, è nato un Comitato di supporto in vista della delicata fase che, nelle prossime settimane, vedrà il progetto tornare al vaglio della Regione Lazio per l’eventuale approvazione.

«Il Comitato Tsm2 nasce spontaneamente, senza bandiere politiche o di appartenenza territoriale - si legge nella nota - animato esclusivamente dalla volontà di dare voce a chi vede nel Tsm2 una delle poche speranze concrete di rinascita, economica e sociale, del territorio interno della Provincia di Rieti».

«Non solo le Istituzioni, le associazioni o le organizzazioni datoriali e sindacali, dunque, ma la stessa cittadinanza sente il bisogno di essere protagonista di una campagna in sostegno al progetto, spiegandone i contenuti, condividendo informazioni, opinioni e sentimenti di un percorso che punta al rilancio e passa dagli interventi attesi ormai da decenni dal Terminillo».

«Il Comitato Tsm2 intende coinvolgere il maggior numero di cittadini possibile in una campagna che vuole essere di informazione, condivisione e partecipazione e, oltre alle note stampa indirizzate ai media, ha individuato nei social network un utile strumento per far conoscere il Tsm2 e il mondo di sostenitori, finora spesso invisibile, che è alla base del progetto».

«Il veicolo di dialogo e informazione sarà la pagina facebook @comitatotsm2 che, in poche ore dal lancio avvenuto lo scorso 26 maggio, ha fatto già registrare quasi mille follower. Un ulteriore segnale, se mai ce ne fosse stato bisogno, del desiderio popolare di vedere il Terminillo tornare ad essere una delle principali fonti di turismo dell’intero Centro Italia. L’invito che il Comitato Tsm2 rivolge a tutti i cittadini è ad unirsi alla campagna, seguendo e condividendo tutte le informazioni che verranno fornite».

