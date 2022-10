Lunedì 31 Ottobre 2022, 00:10

RIETI - Auto che sfrecciano in pieno centro urbano, ignorando i limiti di velocità e mettendo a rischio la vita dei pedoni. Automobilisti che non rallentano neppure nei pressi di scuole o luoghi di ritrovo di bambini. Accade sempre più spesso anche a Rieti, con l’ultima segnalazione in tal senso che è arrivata nella settimana scorsa da una madre che portava i suoi due figli alla scuola elementare di Vazia. «Lì si crea un pericolo a causa dell’eccessiva velocità con cui gli automobilisti percorrono quella strada»: è il grido d’allarme lanciato dalla donna e che dovrebbe arrivare alle orecchie del Comune. Non è l’unica situazione per la quale è stata richiamata l’attenzione: da Madonna del Cuore alla zona di Porrara, fino alle frazioni, sono tante le situazioni di pericolo stradale ormai irrisolte da anni.

Le segnalazioni. La segnalazione della donna è arrivata giovedì, dopo l’ennesimo episodio capitato in via Malfatti, la strada dove si trova l’elementare di Vazia. «Stavo attraversando sulle strisce pedonali insieme a un’altra mamma - scrive la reatina - e una signora percorreva quel tratto a gran velocità, mettendo a rischio la nostra vita e quella dei nostri figli. Tali comportamenti mettono in grave pericolo i pedoni che transitano e, soprattutto, i bambini». L’area di Vazia è stata più volte oggetto di segnalazioni per questioni di sicurezza stradale: dall’incrocio con la Terminillese, strada teatro di tanti incidenti, fino ai problemi di aree come via Malfatti, usate come “raccordi” e percorse ad alta velocità. Situazioni di pericolo che esasperano i cittadini. «Chiedo se si possa intervenire - conclude la donna - procedendo all’installazione di dossi o di un autovelox funzionante. O dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di grave?». Quello dell’eccessiva velocità in ambito urbano sembra essere un nodo difficile da risolvere per l’Amministrazione reatina. Ultimo episodio, sabato in via Padule, dove la velocità sembra essere alla base di un incidente che ha coinvolto un’auto con due giovani. C’è poi la questione di via Chiesa Nuova, nel tratto tra piazzale Persio e via Campo Saino, ormai diventata l’emblema dell’immobilismo in tema di sicurezza stradale. Le prime segnalazioni dei residenti risalgono alla Giunta Petrangeli poi, all’alba della Giunta Cicchetti, fu fatta una raccolta firme sottoscritta da oltre 60 famiglie per chiedere più controlli e sistemi di rallentamento: quel tratto è la porta di ingresso e di uscita dalla città e viene percorso quotidianamente da centinaia di automobili ad altissima velocità, che sfrecciano tra case e giardini. Per non parlare di via Dentato, tra Madonna del Cuore e Quattro Strade, dove si corre tra alberi e incroci. Tante segnalazioni, nessuna reazione. Con la fastidiosa sensazione che si aspetti la tragedia per agire.