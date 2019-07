PROGRAMMA UOMINI

PROGRAMMA DONNE

RIETI - Questa mattina al via i Tricolori Assoluti di Bressanone. Praticamente tutti in pista i big reatini. Ci sarà Roberta Bruni reduce dall’oro alle Universiadi di Napoli. L’astista dei carabinieri oltre al titolo punta a quel 4.56 che le regalerebbe i mondiali di Doha. Occhi puntati anche su Davide Re, fresco del record italiano sui 400. Il primatista italiano si cimenterà sui 200, con lui sui blocchi di partenza Andrew Howe. Sempre nella velocità spazio a Maria Benedicta Chigbolu e Maria Enrica Spacca nei 400, al maschile ci sarà Matteo Galvan. Nel peso in pedana Sebastiano Bianchetti che sfiderà ancora una volta Leonardo Fabri. Tra i militari anche Erika Furlani nell’alto e Giulia Latini negli ostacoli. Simone Falloni e Mohad Abdikadar e la vedranno rispettivamente nel martello e nei 1500 Per la Studentesca Milardi grande attesa nel lungo per Gabriele Chilà, medaglia di bronzo agli Europei U23. Sempre nei salti Daniele Cavazzani nel triplo punta a una medaglia importante. Nei lanci invece occhio a Giovanni Bellini nel giavellotto, Cecilia Desideri nel martello e Martina Carnevale nel peso. Nella velocità Giorgio Trevisani è in cerca di conferme. La staffetta 4×400 chiuderà la manifestazione è il quartetto femminile composto da Simonelli, Tirnetta, Plakhina e Marchetti punta al podio.200: Davide Re, Andrew Howe, Giorgio Trevisani (domenica ore 17.20 batterie, ore 19.15 finale)400: Matteo Galvan (oggi ore 16.50 batterie, domani ore 17,05 finale)Peso: Sebastiano Bianchetti (oggi ore 17.20 qualificazioni, domani ore 19 finale)Lungo: Gabriele Chilà (oggi ore 17.05 qualificazioni, domani ore 18.30 finale)Triplo: Daniele Cavazzani, Filippo Morseletto (domani ore 14.30 qualificazioni, domenica ore 18.15 finale)Asta: Leonardo Orlandi (oggi ore 14.50 qualificazioni, domani ore 18 finale)Giavellotto: Giovanni Bellini (ore ore 16.50 qualificazioni, domani ore 16.55 finale)Asta: Roberta Bruni (domani ore 11.30 qualificazioni, domenica ore 17 finale)100 hs: Giulia Latini (oggi ore 15.10 batterie, domani ore 15,35 semifinale, ore 17,40 finale)200: Alessia Tirnetta, Valeria Simonelli, Chiara Gherardi (domenica ore 17.40 qualificazioni, finale 19,25)400: Valeria Simonelli, Mariabeatrice Marchetti, Alessia Tirnetta, Benedicta Chigbolu, Maria Enrica Spacca (oggi ore 16.30 batterie, domani 17.15 finale)400hs: Olga Plakhina oggi ore 13,45 batterie, domani ore 19 finale)Alto: Chiara Crippa (oggi ore 16.45 qualificazioni, domani ore 18,30 finale)Peso: Martina Carnevale (domani ore 15,45 qualificazioni, domenica ore 19,30 finale)Martello: Cecilia Desideri (oggi ore 14,50 qualificazioni, domani ore 17,30 finale)4×400: Plakhina, Simonelli, Tirnetta, Marchetti (domenica ore 20.40)