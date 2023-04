Studenteschi: doppietta dello Jucci Allievi-Allieve, vittoria del Rosatelli nella categoria Juniores

RIETI - Si sono svolti i Campionati provinciali studenteschi di Atletica riservati agli Istituti Superiori presso il Campo Scuola Guidobaldi, con 280 alunni iscritti provenienti da tutte le Scuole della Provincia.

Nelle categorie Allievi/e si è registrato il dominio assoluto dell'IIS Carlo Jucci di Rieti, che ha vinto in quasi tutte le specialità totalizzando "solo" 6 punti tra le Allieve, davanti all'IIS Elena Principessa di Napoli (21 punti) e al Liceo Rocci di Passo Corese (22 punti). Tra gli Allievi, primo posto IIS Jucci con 8 punti, davanti all'IIS Rosatelli (19) e all'IIS Savoia (21).

Nella categoria Juniores maschile, vittoria incontrastata dell'IIS Rosatelli con 9 punti .

Le gare sono state condizionate da un freddo e fastidioso vento contrario sul rettilineo di arrivo ; la migliore prestazione tecnica è giunta proprio nell'ultima gara dei m. 1000, vissuta sul duello tra Giulio De Santis (IIS G. Da Catino) e Ernest Mulumba (Rosatelli), risolta a favore di quest'ultimo con una volata negli ultimi metri, e con un notevole tempo per entrambi : 2'32"61 e 2'32"74. Dietro di loro , vittoria per l'allievo emergente Samuele Chiani (JUCCI), che ha dato una bella sforbiciata al record personale chiudendo in terza posizione con 2'34"12. Buone prestazioni anche nel lancio del peso da parte di Gianmarco Di Filippo (JUCCI) con m.16,20 , Viola Giangirolami (JUCCI) m.9,90, Riccardo Nardocci (ALDO MORO) m.11,33 , Giorgia Vergara (SAVOIA) m.9,50 . Bene anche gli ostacolisti dello Jucci Virginia Capasso (15"92) e Luca Massimi(14"37).





Le prime tre scuole classificate della Categoria Allievi/e e i campioni provinciali disputeranno le Finali Regionali in programma a Roma alla fine di maggio .

I vincitori

ALLIEVE : Virginia Capasso -100hs, Chiara De Santis- 100m, Teresa Gioia -1000m, Sara Salusest- salto in lungo, Elena sofia paris - salto in alto, Viola Giangirolami - lancio del peso , Staffetta 4x100 Jucci : G.Paris, V.Capasso, L. Capasso, L. Varesi.

ALLIEVI : Luca Massimi - 100Hs, Lorenzo Gizzi - 100m, Samuele Chiani -1000m, Riccardo Salusest -salto in alto, Mirko Di Battista - salto in lungo, Nardocci riccardo - lancio del peso , Staffetta 4x100 Jucci : Angeletti, Colasazzi, Rinaldi, Gizzi.

JUNIOR F : Belloni M. Vittoria -100m, Benedetta Zanotti -1000m, Francesca Grasso - alto,Giulia Festuccia - lungo, Giorgia Vergara -peso, Staffetta 4x100 Rosatelli : Festuccia, Grasso, Mulumba, Belloni .

JUNIOR Damiano Stefirta -110hs, Erik Mezzalana -100m, Ernest Mulumba -1000m, Flaviano Capasso - alto,Andrea Ambrosi -lungo, Giammarco Di Filippo -peso,

staffetta 4x100 Jucci : Ambrosi, Di filippo, Lattanzio, Brodone .