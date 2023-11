Sinibaldi celebra l'arrivo di Jacobs: «I primi frutti di un grande investimento». Soddisfazione della Mestichelli e plauso per Collio

RIETI - «Rieti raccoglie i primi frutti di un grande investimento». Con queste parole il sindaco Daniele Sinibaldi ha commentato la notizia dell'arrivo di Marcell Jacobs in città, per allenarsi in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi in programma tra la fine di luglio e la prima metà di agosto del 2024. «Siamo pronti ad accogliere a braccia aperte Marcell Jacobs e il suo staff - ha spiegato Sinibaldi - e la città di Rieti comincerà a raccogliere i frutti di oltre 1 milione e 500 mila euro investiti sullo stadio Raul Guidobaldi e dell’appassionato lavoro svolto per rilanciare il capoluogo sabino a capitale dell’atletica e dello sport. Un lungo e meticoloso lavoro di programmazione e progettazione che ha coinvolto i settori dello Sport, dell’Urbanistica e dei Lavori Pubblici a servizio di una visione che vede il Guidobaldi al centro di un intero quartiere, a ridosso del centro storico, che si candida ad essere eccellenza sportiva, del benessere, residenziale e dell’intrattenimento». Il primo cittadino ha ricordato l'investimento di 22milioni previsto per tutta la zona di Città Giardino, che diventerà il vero cuore sportivo e culturale, nonché centro del benessere cittadino con ulteriori investimenti sul PalaCordoni, sulla piscina e sui campi da tennis, ma anche con nuove costruzioni come il Parco della Musica.

A celebrare l'arrivo di Jacbs è stata, ovviamente, anche l'assessore con delega allo Sport Chiara Mestichelli, che ha sottolineato la bella collaborazione con Simone Collio, primo sponsor di Rieti nei confronti del campione olimpico dei 100 metri. «Rieti rilancia il suo ruolo tra le capitali mondiali dell’atletica leggera - ha detto la Mestichelli - grazie alla passione, la professionalità e l’amore per questa terra di Simone Collio e gli investimenti del Comune di Rieti, che hanno permesso al rinnovato stadio Raul Guidobaldi di presentarsi pronto a raccogliere la sfida.

I punti di forza della nostra città, clima, distanza dall’aeroporto internazionale di Fiumicino, offerta alberghiera e qualità della vita, le permetteranno, durante periodo estivo, di ospitare la preparazione ai più importanti Meeting World Athletics e Wanda Diamond League, il tutto finalizzato a preparare al meglio le Olimpiadi di Parigi 2024»

L’iniziativa favorita da Simone Collio, ex velocista azzurro e oggi fisioterapista di Jacobs, è stata accettata e supportata in pieno dal Comune di Rieti e ha consentito la conferma della presenza del campione olimpico che catalizzerà l’attenzione di atleti, stampa e dell’intero mondo dell’atletica leggera su Rieti, con prevedibili ricadute positive dal punto di vista turistico ed economico in generale.

«Sono molto fiero di poter essere utile a Rieti - ha detto Collio - città che mi accolto ormai da più di 20 anni, e che mi ha dato molte soddisfazioni. Ho nel cuore il Guidobaldi e sono certo che questa iniziativa contribuirà a rilanciare la città nell’Olimpo dell’atletica mondiale».