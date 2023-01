Domenica 15 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - Chiusi a mezzogiorno di ieri i termini per la presentazione delle liste - formate da un uomo e una donna- alle regionali del 12 e 13 febbraio prossimi. E come tutte le province laziali anche il Reatino ha il proprio drappello di candidati per l’unico posto di consigliere alla Pisana messo a disposizione dalla legge elettorale regionale.

Il centrosinistra. Ed ecco i nomi che gli elettori reatini troveranno sulla scheda elettorale. Sul fronte del centrosinistra il Pd candida a sostegno di Alessio d’Amato il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli e il vicesindaco di Montopoli, Elena Santini. Il Terzo polo, che uno dei maggiori sostenitori dello stesso d’Amato, presenta in lista il consigliere comunale di Mompeo Pierduilio Cocuccioni (Azione) e Annarita Spoletini (Italia viva). Il Psi candida il ticket composto da Emanuele Gunnella e Arianna Renzetti. I Verdi e sinistra-Possibile (da non confondere con il partito di Fratoianni che ha scelto invece l’alleanza con i pentastellati) candidano l’attivista ambientalista Laura Ciacci e il giovane Matteo Luciani di Pescorocchiano.

Per la lista civica D’Amato presidente sono scesi in campo l’attivista Silena d’Angeli e il sindaco di Roccasinibalda, Stefano Micheli. La d’Angeli è stata scelta dallo stesso candidato alla presidenza della Regione come capolista della sua civica. +Europa e radicali candidano lo storico attivista Marco Giordani e la quota rosa Valentina Cosimati. Demos presenta Simone Santoprete e Fabiola Leone. Sul fronte progressista, i Cinquestelle reatini hanno scelto i propri candidati tramite piattaforma online. Il ticket votato dai militanti porta il nome di Paola Cremoncini e Stefano Previtera. La prima vive a Selci, il secondo a Magliano Sabina. A sostegno della candidata-presidente Donatella Bianchi c’è anche la Lista progressista di sinistra ecologista che candidata l’avvocato reatino Giovanni Magi e Laura Arduini di Casaprota.

Il centrodestra. Depositati anche i candidati nelle liste dei partiti del centrodestra. Fratelli d’Italia schiera l’ex sindaco di Borgorose Michele Nicolai e l’assessora di Magliano Sabina, Eleonora Berni. I loro nomi son stati ufficializzati l’altro ieri dal deputato e coordinatore regionale Paolo Trancassini. La Lega di Matteo Salvini ha calato la coppia Mariano Calisse e l’avvocata reatina Sara Principessa. E già c’è chi parla di derby di Borgorose, visto che sia il presidente uscente della Provincia Calisse che l’ex sindaco Nicolai sono tutt’e due del comune del Cicolano.

Per la presentazione dei due candidati di Forza Italia è arrivata in città la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. Il partito di Berlusconi schiera l’ex assessore della giunta Cicchetti Elisa Masotti e l’avvocato reatino Matteo di Vittorio. Qui si gioca una partita tutta interna al centrodestra, dove sia il partito della Meloni sia quello del Carroccio, ma anche Forza Italia, chiedono un assessorato in caso di vittoria di Francesco Rocca. Presente nel centrodestra anche l’Udc, che candida il coordinatore provinciale Vincenzo Rinaldi e l’avvocata Valeria Martinelli.

«Siamo pronti a dare il nostro contributo - dichiara il coordinatore comunale dell’Udc, Daniele Maffei - per migliorare le condizioni di vita della nostra provincia e per restituire dignità a tutto il territorio». C’è infine anche un quarto concorrente alla presidenza dell’ente di via Cristoforo, si chiama Rosa Rinaldi di Unione popolare, ma il partito dell’ex pm de Magistris nel Reatino non ha presentato nessun candidato a consigliere regionale.