Sabato 21 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - La Lega presenta i suoi candidati al consiglio regionale. Per Mariano Calisse e Sara Principessa, ieri nella sede elettorale di via Cintia, è arrivato il senatore e coordinatore regionale Claudio Durigon. A fare gli onori di casa il segretario provinciale, Paolo Mattei. «Il nostro lavoro arriva dal basso. Il nostro voto – ha affermato – prima di essere il voto alla Lega di Salvini è un voto ai reatini che vogliono rappresentare i reatini. Questo è il nostro tratto distintivo. Noi siamo consapevoli di quello che facciamo. Quando diciamo che dobbiamo fare uno ottimo risultato è perché dobbiamo vedere Mariano Calisse diventare il nostro assessore regionale».

La richiesta. A interloquire con Mattei su questo punto è lo stesso Durigon. «Non c’è dubbio – ha detto – che ci saranno delle rappresentanze non solo nell’assise regionale, ma anche tra i vari assessori». Per il coordinatore regionale sarà centrale il lavoro e le infrastrutture. «È normale che se Rieti viene abbandonato, il lavoro si allontani. Per questo dobbiamo investire fondi suL territorio. Ci hanno raccontato barzellette per anni. Ecco perché è importante iniziare a fare realmente la Salaria», ha detto. Calisse dopo aver ringraziato il senatore ha aggiunto: «Il coordinatore regionale è venuto qui per prendere degli impegni concreti per il nostro territorio. È vero che il nostro collegio è quello più piccolo ed esprime un solo consigliere, è pur vero che Rieti per la Lega in questi anni ha rappresentato e rappresenta tanto. Perché abbiamo sindaci importanti, abbiamo avuto risultati importanti in termini di consenso e c’è bisogno che il partito dia al nostro territorio qualcosa di certo».

Calisse poi ribadisce a Il Messaggero che ci sarebbe un accordo per un assessorato alla Lega reatina. «C’è un impegno preciso – ha sottolineato – del partito in tal senso. La Lega in occasione della nuova giunta, se vinceremo le elezioni, proporrà questo. Certo è che va fatto anche un bel risultato elettorale».

Le conclusioni. E conclude: «L’incontro è stata l’occasione per conoscere tutto il programma del centrodestra per la Regione Lazio, al centro della campagna il territorio reatino che merita in Regione una maggiore rappresentanza di cui io stesso mi sono preso l’impegno in prima persona». L’ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, lancia la sua proposta. «Bisogna creare un fondo – ha sottolineato - per chi è in difficoltà economica soprattutto perché ha dei figli disabili. Il contributo è importante per fargli svolgere attività sportive»