Picchia la moglie che finisce al pronto soccorso: arrestato dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno tratto in arresto un cinquantenne, incensurato di origini polacche, per maltrattamenti e lesioni in danno della moglie convivente.

Nella nottata appena trascorsa una signora, anch’essa originaria della Polonia, ha contattato, tramite il 112 Numero Unico d’Emergenza Europeo, la Centrale Operativa di Poggio Mirteto, per segnalare un’aggressione in atto, con percosse subite da parte del marito.

L’operatore, ricevuta la segnalazione, ha inviato immediatamente sul luogo la pattuglia della Stazione di Passo Corese.

All’arrivo dei Carabinieri e nonostante la presenza dei militari e degli operatori del 118, anch’essi prontamente intervenuti, il cittadino straniero, ancora in uno stato di forte alterazione, ha continuato a minacciare la moglie, tentando anche di colpirla, non riuscendovi solo grazie al pronto intervento dei soccorritori.

Purtroppo le prime indagini hanno consentito di appurare che non si è trattato di un evento isolato, ma soltanto dell’ultimo di una serie di episodi di maltrattamenti patiti dalla vittima da parte del marito.

La donna è stata portata in ambulanza per le prime cure al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Monterotondo, dove le sono state riscontrate lesioni lievi.

L’uomo è stato tratto in arresto e, dopo il fotosegnalamento, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Poggio Mirteto.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

Il Comando Provinciale di Rieti rinnova l’invito a denunciare tempestivamente e a rivolgersi alle forze di polizia per qualsiasi forma di violenza subita tra le mura domestiche.