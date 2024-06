Giovedì 6 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Portare i bambini al parco? Bello nelle giornate di sole, purché non si viva a Rieti. In particolare, nella zona di Micioccoli 2. Come ogni anno si ripresenta puntuale il problema della manutenzione del verde pubblico in una delle parti più nuove della città, ma spesso al centro per i problemi di abbandono e poca cura di tutta l’area. Tra via Saragat e via Barsanti vivono ormai oltre 100 famiglie che, sistematicamente, si ritrovano a chiedere il rispetto dei loro diritti più fondamentali: pulizia delle strade, illuminazione della zona, sfalcio dell’erba e cura del parco pubblico che dovrebbe essere il punto di ritrovo per i tantissimi bambini che vivono in quel quartiere.

La vegetazione. La realtà è fatta, purtroppo, di uno stato perenne di abbandono. Per capire quello che accade, basta fare un giro in quella zona e ci si imbatte subito nel problema dell’erba. I vialetti del parco pubblico sono persino difficili da individuare, ricoperti da una fitta vegetazione che li rende impraticabili. Di giochi ce ne sono pochi e, per di più, sono quasi impossibili da raggiungere. «Non possiamo far giocare qui i nostri figli, sbotta un genitore della zona, aggiungendo: «Lasciarli andare nel parco è pericoloso a causa dei vialetti impercorribili».

Sotto la vegetazione, in stato di abbandono, c’è ovviamente di tutto: rifiuti di ogni tipo, vetri rotti e altri oggetti che possono ferire i bambini. Ma non solo questo. La situazione favorisce il proliferare di insetti, ma rappresenta anche l’habitat ideale per rettili e topi. Un quadro di degrado che prosegue anche lungo i marciapiedi, dove spuntano cespugli un po’ ovunque rendendo difficile persino parcheggiare l’automobile. Eppure quella zona e quel piccolo spazio verde dovevano essere il vanto di una zona che non è stata mai davvero curata.

Manca l'asfalto. Ulteriore dimostrazione arriva dalla mancanza di un’opera di bitumatura completa e definitiva. Da anni i residenti chiedono che le strade vengano asfaltate per bene, in modo che si eviti la creazione di vere e proprie voragini pericolose per chi va in bici o moto, ma anche per l’incolumità stessa dei veicoli.

Una situazione che favorisce allagamenti e la creazione di enormi pozze durante le piogge invernali, con tutti i problemi che ne conseguono. Camminando per le vie si deve fare un vero e proprio slalom tra rattoppi provvisori, dislivelli causati dal cedimento della strada e buche più o meno grandi. Un angolo della città che scivola in un costante degrado, in attesa che qualcuno si ricordi di mandare operai per la cura e la manutenzione. Magari la volta b