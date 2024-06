Alda Merini, grande festa per gli attestati di merito. Ospiti anche una trentina di studenti di Palermo

RIETI - Amicizia, accoglienza e una pioggia di applausi hanno reso indimenticabile per gli studenti della scuola Secondaria I grado Alda Merini la giornata di ieri, con la manifestazione conclusiva dell'anno scolastico. Alla presenza della dirigente, professoressa Irene Di Marco, dei docenti e del personale Ata, hanno partecipato in massa gli alunni delle classi prime, seconde e terze accompagnati dai loro familiari che hanno reso festosa e coinvolgente la cerimonia di consegna di tanti attestati di merito, riservati alle alunne e agli alunni che si sono contraddistinti per risultati meritevoli in diversi ambiti disciplinari come il potenziamento linguistico, lo sport con i campionati studenteschi, le attività Stem, Web radio e Web tv, il campionato di disegno tecnico nazionale, i giochi matematici Rtm e Bocconi, la robotica, il coding e gli scacchi. Inoltre, in campo artistico-letterario, ottimi i risultati raggiunti nei concorsi “Un poster per la pace” e nel Concorso letterario Alda Merini. Non ultima la classe II C per aver completamente ristrutturato la biblioteca scolastica, rendendola un ambiente bello e rilassante, di certo adatto per una lettura di storie coinvolgenti e fantastiche.



Una novità assoluta per il nostro territorio e per la nostra cerimonia di ieri è stata la presenza di una trentina di alunni di diversi istituti scolastici di Palermo che si sono distinti in attività sportive e per l’impegno dimostrato; l’associazione Libera e l’Arma dei carabinieri, in particolare la Scuola dei Carabinieri Forestali di Cittaducale guidata dal Generale Gianpiero Andreatta che li ospita nel soggiorno reatino, hanno curato il progetto “Torneo dell’Amicizia Palermo Rieti Roma” che prevede ogni anno il viaggio premio a Rieti e Roma.

Il nome del progetto ne esprime la finalità, essendo teso a promuovere l’amicizia fra i ragazzi selezionati e coetanei come i nostri alunni che, nella giornata di ieri, li hanno accolti e coinvolti in alcune attività di benvenuto.

Ieri pomeriggio di fatto è avvenuto l’incontro fra i talenti palermitani e quelli del nostro Istituto che prima hanno condiviso momenti di sport allo Stadio Guidobaldi, successivamente, sono stati proprio i ragazzi ospiti a consegnare nel plesso di Campoloniano gli attestati di merito ai nostri alunni che si sono distinti nelle varie attività curriculari ed extracurricolari della scuola secondaria di primo grado. La dirigente Irene Di Marco, insieme ai giovani palermitani, ha consegnato circa 180 attestati di merito. Oltre che nei laboratori di benvenuto, i ragazzi siciliani sono stati intervistati da un gruppo di studenti della redazione della Merini WebRadio.

Ricordiamo che Libera è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti, gruppi, scuole, di diocesi e parrocchie che si attivano per una società libera dalle mafie, dalla corruzione e da ogni forma di illegalità.

Ringraziamo per la presenza e la sua collaborazione l’assessore comunale Fabio Nobili, che ha portato il saluto del Sindaco Daniele Sinibaldi.