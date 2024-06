Manuel Cavallari uomo mercato: scendono le quotazioni di Sorianese e Palombara, ipotesi Vdp o Cantalice

RIETI – Il mercato della Promozione è in fermento anche se gli accordi per ora sono solo informali e verranno certificati solo dal 1° luglio, data d'inizio della nuova stagione. Se il Fc Rieti (Eccellenza) non conferma alcuni giocatori locali, le squadre della Promozione reatina e non solo sono pronte ad avvicinarsi. Fra tutti, Manuel Cavallari, è uno dei volti che più club si contendono.

Cavallari ha disputato, da capitano, un’ottima stagione di Promozione col Fc Rieti culminata con la vittoria del campionato. La sua seconda vittoria consecutiva dopo quella raggiunta con l’Amatrice. Attaccante classe ’92 ha tutti i numeri per fare la differenza nei massimi campionati regionali.

Da qualche giorno il suo nome è accostato a molte formazioni. La Sorianese, neopromossa in Eccellenza è stata una delle prime a contattare l’attaccante reatino. L’opzione viterbese però anche se soddisfacente sotto il punto di vista della categoria non è la più probabile per le esigenze familiari.

Poche probabilità anche per altri club che sono accostatati a Cavallari, il Palombara (Prima categoria) fra tutti.

Le opzioni più vicine potrebbero essere una tra Cantalice e Valle del Peschiera. A Cantalice la punta tornerebbe da ex, conosce società, mister e compagni. Valle del Peschiera potrebbe essere una destinazione "comoda": ci sono già stati i primi contatti. Lì ritroverebbe Simone Colangeli per una coppia di attacco che per la categoria è da vertice. Insieme a Colangeli, Cavallari ha vinto il campionato di Promozione con l’Amatrice. Ritroverebbe anche Simone Natali, compagno di squadra nella storica finale di Coppa Italia Eccellenza, vinta in maglia Fc Rieti ormai oltre 12 anni fa. Le offerte per Cavallari arrivano anche dall’Abruzzo anche se questa è l’opzione meno plausibile.