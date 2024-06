Il generale Roberto Vannacci in città: «Difendiamo le nostre tradizioni». Foto

RIETI - Ormai è per tutti “Il generale”. E quando stamattina Roberto Vannacci è entrato nella sala convegni dell’hotel Quattro Stagioni di Rieti è stato accolto da un lungo applauso di simpatizzanti e iscritti alla Lega di Salvini.

«Mi sono candidato in politica – ha esordito Vannacci, che per l’occasione è stato accompagnato dal senatore leghista Umberto Fusco – perché sono convinto di poter andare avanti anche grazie al vostro supporto. Io ho fatto tutt’altro nella vita, ho girato il mondo e non ho nessun rimorso. A un certo punto mi sono però reso conto che avrei potuto battermi per gli interessi nazionali, facendo qualcos’altro. E questa Europa così com’è non ci piace. Perché quello che è stato fatto fino adesso è l’operazione di costante distruzione di quelle che sono le fondamenta del nostro sistema».



«La nostra famiglia, le nostre radici, la nostra agricoltura. I valori stessi sui quali si è fondata la vita, e invece cosa ci propongono di nuovo, una sorta di melma fluida nella quale tutti dovrebbero esistere e coesistere».

E non poteva mancare un passaggio sulle identità, che già dalla pubblicazione del suo primo libro “Il mondo al contrario”, aveva suscitato un vespaio di polemiche e durissimi attacchi politici. «Noi abbiamo una nostra identità somatica – aggiunge – che non è né migliore né peggiore di altre identità somatiche.

Però ce l’abbiamo perché siamo il frutto della nostra storia».

E poi ha parlato anche di diversità. «Ma io adoro le diversità – conclude –. Vogliono che tutti ci uniformiamo alle stesse norme – sottolinea – e io mi sono presentato come indipendente della Lega, perché ci tengo a preservare la mia diversità. Con la Lega mi accomunano i valori e gli ideali che essa rappresenta».

Al tavolo con “il generale” tutto il gotha del partito locale, dalla presidente della Provincia Roberta Cuneo, al sindaco di Borgorose Mariano Calisse, dalla candidata al parlamento europeo la reatina Francesca Dionisi al senatore Fusco. Presente anche il presidente di Area Rieti Chicco Costini, che in questa occasione si è schierato con il partito di Salvini.