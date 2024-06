Giovedì 6 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Sparisce una lapide nel cimitero di Amatrice. A darne notizia è stata la stessa amministrazione comunale che su Facebook ha parlato dell’atto vandalico compiuto al cimitero monumentale di Amatrice. A subire il furto è stata la signora Maria Coronetta, intestataria del loculo numero 5, blocco D. «Lo scorso 18 maggio, recandosi al cimitero, la signora si è accorta dell’assenza della pietra di copertura della tomba», spiega l’amministrazione comunale nella nota diffusa, citando anche da denuncia in cui parla della pietra come «presumibilmente asportata da ignoti ladri».

Fatto inusuale. Un fatto decisamente inusuale ad Amatrice e soprattutto in un luogo che in parte è interessato anche dai lavori di ricostruzione: la tomba in questione si trova nella parte visitabile del cimitero, ma la sera l’intero complesso viene chiuso. Ma, purtropp, per la signora Coronetta è arrivata la triste constatazione e la certezza, secondo i primi riscontri che possa trattarsi appunto di un furto e comunque di atto vandalico. «Un gesto incivile che dissacra un luogo santo che va rispettato», ha ribadito nettamente l’amministrazione comunale nella nota diffusa.

I precedenti. Non è il primo atto denunciato pubblicamente dal Comune: nel marzo del 2023 erano stati colpiti i bagni pubblici devastati da ignoti, mentre all’inizio di questo anno sempre l’amministrazione aveva diffuso una foto ripresa da una telecamera di sorveglianza (era la notte di Santo Stefano del 2023): in quel caso si notavano alcuni giovani che erano intenti a danneggiare alcuni lampioni dell’illuminazione pubblica. In tutti e tre gli episodi, la matrice vandalica è chiaramente evidente.