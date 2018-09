RIETI - Successo per la Sagra degli spaghetti all'Amatriciana di Amatrice, soddisfazione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.



“Felice del successo della sagra dell’Amatriciana ad Amatrice. Contento di averci creduto e di aver dato una mano a Comune e Pro Loco. Grazie ai tantissimi lavoratori di LazioCrea e della Regione Lazio che hanno fatto di tutto per la riuscita”. Lo scrive in un tweet il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA