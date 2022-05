Amatrice raggiunta nel finale dalla Romulea: al Tilesi è 1-1. Foto. Desideri: «Buona partita»

RIETI - L’Amatrice assapora il gusto della vittoria contro la Romulea che riacciuffa il pareggio dell’1-1 alla fine del secondo tempo.

La gara

Primo tempo avaro di emozioni ma molto combattuto. Gli amatriciani hanno le carte miglio con un tiro di Pirozzi dal fondo all’8’ che viene respinto da Pensa. Ancora l’Amatrice si fa sentire al 14’ con Rodia che di sinistro lambisce il palo e fa quasi esultare il Tilesi.

Nel secondo tempo parte con più convinzione la Romulea, subito pericolosa al primo minuto con un’azione in area: da calcio d’angolo si sviluppa una pericolosa mischia dove gli attaccanti ospiti non sanno approfittare della palla. Il primo gol arriva al 14’: Pace serve Cenfi che scodella un sinistro lento ma angolatissimo, Colangeli in area non tocca la palla che prosegue la corsa sul secondo palo e si insacca senza che Pensa possa far nulla. Il secondo tempo prosegue senza occasioni importanti ma con l’Amatrice che continua a macinare gioco e schemi. Verso la fine del secondo tempo la Romulea torna a farsi pericolosa e quando i tre punti sembravano conquistati dai padroni di casa, al 41’ arriva un cross sul fondo sul quale si avventa al volo Ciccioriccio che evita la sconfitta alla Romulea.

Le dichiarazioni

«Abbiamo disputato una buona gara contro una squadra forte - spiega Marco Desideri, allenatore dell’Amatrice - purtroppo siamo stati raggiunti alla fine, nonostante anche la buona mole di gioco sviluppata nel secondo tempo».

Il tabellino

Amatrice: Salvatore, Rendina, Cenfi, Pace, Jurado, Carrieri, Pirozzi (25’ st Lazzaro), D'Amelia, Colangeli (36’ st Tiengo), Pagliuca, Rodia. A disp. Riviera, Brucchietti, Campagna, Pietrangeli, Catalano, Spadafora, Bangoura. All. Desideri.



Romulea: Pensa, Ciccioriccio, Vannini (26’ st Monacu), Mancini, Colantoni, Innocenti, Amorosino, Lodi (26’ st Iacobucci), Mastromattei (38’ st Potenza), Ammassari (20’ st Cacchioni), Pomponi. A disp. Pallonari, Cortesi, Quattrucci, Mogiani, Gretarsson, Potenza, Iacobucci. All. De Luca

Arbitro: Settimi di Viterbo (Stazzi–Iacca)



Marcatori: 18’ st Cenfi (A), 41’ st Ciccioriccio (R)



Note. Ammoniti: Rendina, Pace, Pagliuca (A), Vannini, Mancini (R).