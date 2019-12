Ultimo aggiornamento: 17:43

RIETI - Alla presenza di cento studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Sergio Marchionne” di Amatrice si è svolta la cerimonia di consegna dei premi “Amatrice Sport e Solidarietà” indetto dall’Associazione Santa Barbara nel Mondo in collaborazione con il Comune di Amatrice, il Liceo Sportivo Internazionale di Amatrice e l’Associazione “Nuovi Percorsi” di Rieti per contribuire allo sviluppo dell’Istituto Marchionne.Ospiti d’eccezione il dottor Claudio Costa, noto in tutto il mondo della Formula 1 come medico dei piloti, inventore della clinica mobile per fornire il primo soccorso medico-chirurgico direttamente nei circuiti, a cominciare da storici incidenti come quelli di Gerhard Berger e Ronnie Peterson, e la signora Rosella Amadesi, responsabile della sicurezza nelle gare di F1.Ospiti e premiati hanno risposto alle domande degli studenti e hanno illustrato la loro attività e i trascorsi in campo sportivo sottolineando in particolar modo il valore e l’importanza dello sport, indipendentemente dai risultati ottenuti, non solo dal punto di vista fisico e della salute ma anche sotto l’aspetto sociale, formativo ed educativo della personalità di ogni individuo.Nel corso della cerimonia sono ste consegnate targhe a Roberto Brunamonti (ex campione della Ams Sebastiani Rieti, della Virtus Bologna e della nazionale, di cui è attualmente team manager della nazionale), Serafino Ghizzoni (Campione di rugby e pilota di automobilismo), Francesco Cerulli Irelli (Automobilismo, pilota), Tiziano Rosati (Motociclismo), Luigi Ricci (Giornalismo sportivo basket), Sandro Giulani (Automobilismo, manager), Roberto Bufalino (Automobilismo, direttore di gara), Daniele Rossi (Automobilismo, Responsabile sicurezza), Eugenio Coan (Automobilismo, Ufficiale di gara), Francesco Catini (Automobilismo, Ufficiale di gara), Savina Franceschini (Automobilismo, Ufficiale di gara, alla memoria), Luigi Bucci (imprenditoria e coraggio nella rinascita dello storico ristorante “Il Castagneto”), Diego Leoncini (imprenditoria e coraggio nella creazione del Pastificio Strampelli a Collegentilesco), Costanzo Truini (presidente del Car Rieti, appassionato di automobilismo d’epoca al servizio di Amatrice).