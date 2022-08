Il Papa ha ricevuto la delegazione di Amatrice. Il sindaco Cortellesi: «Incontro affettuoso e incoraggiante per la ripartenza»

RIETI - Nella consueta Udienza Generale del mercoledì, Papa Francesco ha ricevuto oggi la delegazione dell’amministrazione di Amatrice, guidata dal sindaco Giorgio Cortellesi e dal vice sindaco Roberto Serafini.

E’ stato un incontro toccante e famigliare ha commentato il sindaco: “Sua Santità ci è vicino e come noi sente molto la necessità di una ricostruzione che non sia solo fisica, ma anche e soprattutto morale, sociale e spirituale”.

La delegazione del Comune ha omaggiato il papa di un libro che racconta la storia di Amatrice e delle sue Frazioni, “la storia di una comunità ferita che sta provando a rialzarsi e che non ha perso la speranza”.

Presente anche il vescovo di Rieti Monsignor Domenico Pompili.